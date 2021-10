Plusieurs milliers de supporters se sont donné rendez-vous mardi en début de soirée au rond-point Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor pour accueillir les joueurs du Casa Sport, vainqueurs, samedi dernier, de la 60e édition de la Coupe du Sénégal. Venus répondre à l’appel du célèbre Comité d’Allez Casa, ils ont rallié vers les coups de 17h, le rond-point Aline Sitoé Diatta qui était noir de monde.

Les supporters de tous âges, hommes et femmes, ont multiplié les pas de danses au rythme d’instruments de musique traditionnels chers aux inconditionnels de l’équipe fanion de Ziguinchor. Les équipes de Navétanes des différents quartiers de Ziguinchor, arborant leurs couleurs respectives ont donné à la foule des traits multicolores.

Plusieurs chapiteaux ont été érigés à l’aile droite du mythique rond-point Aline Sitoé Diatta. Les imposants écrans géants qui diffusent en boucle chaque poche du rassemblement donnent au spectacle les allures d’un meeting politique populaire. Les autorités administratives et le maire Abdoulaye Baldé sont visibles ainsi que d’autres personnalités sont bien en vue sous le chapiteau réservé aux officiels. Un impressionnant cordon de sécurité est aussi visible sur les lieux où le concert de klaxons se mélange aux sonorités traditionnelles. L’ambiance battait à son comble quand le MC a annoncé l’arrivée des nouveaux vainqueurs de la Coupe du Sénégal à l’entrée de Ziguinchor à 19h 05 minutes.

La caravane constituée de plusieurs bus et une bonne rangée d’autres véhicules avait du mal à avoir accès au site. Plusieurs minutes se sont écoulées avant de voir enfin les hommes du coach Ansou Diadhiou descendre de leur bus. Le trophée est enfin brandi par le capitaine de l’équipe Pierre Benoît Manga ainsi que le prototype du chèque de 30 millions de francs CFA alloué au vainqueur de la coupe nationale. Il s’en est suivi d’un chapelet d’allocutions officielles. Officiels et représentants de différentes délégations se sont succédé au parloir. Mais la foule de plus en plus nombreuse au fur et à mesure que la nuit avance, est pressée de voir l’entame de la prestation des supporters d’Allez Casa. L’animation culturelle va se poursuivre jusque tard dans la soirée pour célébrer comme il se doit une coupe qui réintègre l’armoire à trophée du club fanion, dix ans après le dernier sacre.

