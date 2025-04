Au terme de leur période de garde à vue, A. Diakhaté, A. Wade et L. Fall ont été déférés au parquet, hier, par les limiers du commissariat central de Saint-Louis. On leur reproche des faits de maltraitance et de sévices corporels sur un enfant mineur.

Du nouveau dans l’affaire M. Diakhaté, sévèrement bastonné par son oncle, avec l’aide de deux autres proches, au quartier Ndioloffène de Saint-Louis. Les faits se sont déroulés dans la nuit du 8 au 9 avril 2025 et ont été heureusement filmés. Dans la vidéo devenue virale, on voit l’enfant subissant des coups de fouet, des sévices corporels et des actes de maltraitance. Deux adultes tiennent l’enfant, tandis qu’un troisième (son oncle) lui administre de violents coups de fouet avec un fil de câble.

Le lendemain, les hommes du commissaire Mamadou L. Diallo, responsable de la police dans cette partie du nord du pays, ont été saisis par le procureur près du tribunal de grande instance de Saint-Louis. Munis de cette information, une enquête a été ouverte. Les recherches ont rapidement permis d’identifier et d’interpeller les mis en cause.

En effet, avec l’appui du responsable de l’Agence éducative en milieu ouvert (AEMO) de Saint-Louis et d’un délégué de quartier, la victime a été retrouvée au quartier Ndioloffène. Elle s’identifie sous le nom de M. Diakhaté. Il est né en 2010 et est élève en classe de 6e au CEM André Peytavin. Il est domicilié chez son oncle A. Diakhaté, l’auteur des sévices.

Selon nos sources, l’enfant a été immédiatement pris en charge et une réquisition a été adressée au médecin de l’hôpital régional pour lui administrer des soins.

Dans la foulée, les trois auteurs des actes de maltraitance ont été interpellés et placés en garde à vue dans les locaux du commissariat. Il s’agit de l’oncle A. Diakhaté, âgé de 35 ans et agent commercial domicilié à Ndioloffène, d’A. Wade, né en 2001, pêcheur, et de L. Fall, né en 2002.

Le fil de câble ayant servi à blesser gravement l’enfant qui s’est retrouvé avec des lacérations au dos a été consigné au poste aux fins de mise sous scellés.

Les confessions de l’oncle

Lors de son audition, l’oncle est revenu sur les raisons de son acte. ‘’On m’a informé que mon neveu voulait s’en prendre à ma mère, qui lui avait demandé de ne pas faire sortir le linge. Il a refusé. Ils se sont chamaillés avant qu’il ne veuille l’attaquer. N’eût été un témoin, il l’aurait sûrement blessée. Pour le corriger, afin qu’il le ne refasse plus, j’ai appelé deux jeunes du quartier pour qu’ils le tiennent afin que je puisse le corriger. Je n’ai jamais voulu le blesser, mais malheureusement certaines parties de son dos ont été touchées. C’est dans la nuit que j’ai appris que mon acte avait été filmé et que la vidéo était devenue virale. Par la suite, j’ai été arrêté. Je confirme être l’auteur de cet acte. Je vous jure que je ne voulais pas le blesser. Mon seul souhait était de le frapper sur les fesses’’, a confié l’oncle face aux enquêteurs.

A. Diakhaté a ajouté : ‘’C’est la première fois que je le corrige avec un fouet. Il est terrible. Il a l’habitude de faire des bêtises. Il est très turbulent. Il a même injurié celui qui le raisonnait quand il voulait s’en prendre à ma mère.’’

CHEIKH THIAM