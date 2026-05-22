Viol sur mineure sous la menace d'un couteau à Yeumbeul

Le Commissariat d'arrondissement de Yeumbeul (COMICO) a interpellé et déféré au parquet un homme mis en cause pour viol sur mineure commis sous la contrainte d'une arme blanche. L'arrestation est intervenue dans la nuit du 3 au 4 juin 2026, au terme d'investigations menées par les éléments du service. Tout commence le soir du 31 mai 2026. Aux environs de 20 heures, une adolescente de seize ans, élève en classe de Troisième, rentre de ses cours du soir dans un état de détresse manifeste. Alertée par le comportement inhabituel de sa fille, la famille l'interroge.

L'adolescente finit par révéler ce qu'elle vient de vivre. Sur le chemin du retour, un inconnu l'aurait abordée et lui aurait proposé des cours de renforcement en ligne pour l'aider à préparer ses examens. Un prétexte qui conduit à un échange de numéros de téléphone. Quelques instants plus tard, le même individu sollicite son aide pour monter des sachets d'eau jusqu'à sa chambre. Face à ses insistances répétées, la jeune fille cède. Une fois à l'intérieur, le mis en cause verrouille la porte à clef et contraint la victime à des rapports sexuels sous la menace d'un couteau.

Dès le 1er juin 2026, la mère de la victime saisit les services de police par lettre-plainte. Une réquisition gynécologique est aussitôt ordonnée. Le rapport médical qui en découle établit une déchirure hyménale en position de 19 heures, venant corroborer en tout point les déclarations de la jeune fille. Fort de ces éléments, le commissariat de Yeumbeul engage immédiatement des investigations pour identifier et localiser le suspect.

Dans la nuit du 3 au 4 juin 2026, le suspect est localisé et interpellé par les éléments du Comico. Placé en garde à vue et soumis à interrogatoire, il reconnaît partiellement les faits qui lui sont reprochés. Le 5 juin 2026, il est conduit au parquet, où il devra répondre des charges retenues contre lui.