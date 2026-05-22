Violente rixe à Linguère

Le Commissariat urbain de Linguère a procédé, le 5 juin dernier, à l'arrestation en flagrant délit d'un individu poursuivi pour détention et usage d'arme blanche, violences et voies de fait ainsi que coups et blessures volontaires ayant entraîné de graves lésions. Selon les informations communiquées par la Police nationale, les faits se sont déroulés aux environs de 19 heures devant la station-service Total, située à proximité du marché central de Linguère.

Les forces de l'ordre ont été alertées de l'existence d'une violente altercation opposant deux hommes. Dépêchés sur les lieux, les éléments de la Brigade de recherches du commissariat ont découvert les deux protagonistes allongés au sol dans un état d'ébriété avancé. L'un d'eux présentait des blessures particulièrement graves. Sa main gauche avait été presque entièrement sectionnée à la suite de plusieurs coups de machette.

Face à la gravité de la situation, les secours ont été immédiatement mobilisés. La victime a été prise en charge par les sapeurs-pompiers avant d'être évacuée en urgence vers l'hôpital Magatte Lô de Linguère où elle a reçu des soins intensifs.

Le présumé agresseur a, quant à lui, été maîtrisé puis conduit sous escorte au commissariat. Dans le cadre de l'enquête, les autorités ont adressé une réquisition médicale à la direction de l'hôpital afin d'établir avec précision la nature des blessures subies par la victime et de déterminer son incapacité totale de travail (ITT).

La machette ayant servi à l'agression a été saisie et placée sous scellés. Le suspect a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête. Les investigations se poursuivent afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cette agression qui a profondément choqué les témoins présents sur les lieux.