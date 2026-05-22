Trois ans après les premières dénonciations ayant conduit à son arrestation, le maître coranique Serigne Khadim Mbacké a été fixé sur son sort. La chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Diourbel l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour des faits de viols et de pédophilie sur 28 fillettes, dont 27 de ses anciennes élèves.

La Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Diourbel a condamné, hier, le maître coranique Serigne Khadim Mbacké à vingt ans de réclusion criminelle pour des faits de viols et de pédophilie commis sur 28 fillettes, dont 27 de ses propres élèves. Le verdict est tombé à l'issue d'une audience particulièrement attendue dans une affaire qui a profondément marqué l'opinion publique depuis son éclatement en 2023. Après plusieurs heures de débats, la juridiction a reconnu l'accusé coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Les juges ont ainsi suivi les réquisitions du ministère public qui avait demandé une peine de vingt ans de réclusion criminelle.

Lors de l'audience, les victimes présentes ont maintenu les déclarations faites au cours de l'enquête préliminaire et de l'instruction. Face à la cour, elles ont réaffirmé les accusations portées contre leur ancien maître coranique. De son côté, Serigne Khadim Mbacké a continué de nier les faits. L'accusé a dénoncé ce qu'il considère comme un complot dirigé contre sa personne. Selon plusieurs comptes rendus d'audience, il a tenté d'expliquer les accusations par des rivalités locales liées à son rôle dans la conduite des prières à la mosquée. Cette ligne de défense n'a toutefois pas convaincu les juges. Les avocats des parties civiles ont soutenu que les témoignages recueillis au cours de la procédure établissaient clairement la responsabilité pénale de l'accusé. La défense, assurée par Me Cheikh Sy, avait pour sa part plaidé l'acquittement.

L'affaire remonte à juin 2023 à Touba Keur Gol. À l'époque, plusieurs jeunes pensionnaires d'un daara avaient dénoncé des agressions sexuelles présumées attribuées à leur maître coranique. Les révélations avaient provoqué une onde de choc au sein de la communauté locale et bien au-delà.

L'enquête ouverte par les autorités judiciaires avait conduit à l'arrestation du marabout, avant l'ouverture d'une information judiciaire. Au fil de l'instruction, le dossier s'est considérablement alourdi avec la multiplication des témoignages de victimes présumées. Le procès, initialement prévu en avril dernier, avait finalement été renvoyé à une audience spéciale tenue ce 8 juin 2026 devant la chambre criminelle de Diourbel.

La condamnation de Serigne Khadim Mbacké a été largement commentée par les organisations de défense des droits de l'enfant et les acteurs engagés dans la lutte contre les violences sexuelles faites aux mineurs. Pour plusieurs observateurs, cette décision constitue un signal fort envoyé contre l'impunité dans les affaires de violences sexuelles impliquant des enfants. Elle relance également le débat sur le contrôle des structures d'enseignement religieux et la protection des mineurs au sein des daaras. Avec cette condamnation à vingt ans de réclusion criminelle, l'une des plus importantes affaires de violences sexuelles impliquant un maître coranique au Sénégal connaît ainsi son épilogue judiciaire en première instance.

FATOU BA (STAGIAIRE)