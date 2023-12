Après s'être félicité de la mobilisation des recettes, le député Samba Ka a souligné un certain nombre de défis à relever. Selon lui, en raison des remises gracieuses, l'État perd au moins 900 milliards de FCFA tous les 10 ans. "Les exonérations fiscales et économiques posent énormément de problèmes. Nous perdons au moins 900 milliards sur une période de 10 ans. Ainsi, de 2012 à 2022, nous avons perdu plus de mille milliards à cause de ces exonérations fiscales et remises gracieuses. Cela pose un problème extrême", dénonce-t-il.

Selon lui, les remises gracieuses sont subjectives et non objectives. Il estime qu'il est nécessaire de revoir la loi concernant ces remises gracieuses. "Un État qui s'endette ne devrait pas renoncer à percevoir des impôts", déclare-t-il. Il se demande si ces exonérations fiscales ont réellement contribué à la création d'emplois et à la génération de richesses.

Il souligne qu'il existe une politique efficace de mobilisation des ressources fiscales, mais elle doit être relativisée en raison de la maîtrise insuffisante de l'assiette fiscale. Il met en évidence le manque de moyens de l'administration fiscale et souligne la nécessité de valoriser les ressources humaines, de numériser le système fiscal et de fournir aux agents chargés du recouvrement des moyens adéquats pour collecter les impôts.

Il identifie le problème de la dette dans les Plans Sénégal Émergent (PSE) 1 et 2. "Le PSE 1 a été financé à hauteur de 6 722 milliards grâce aux financements obtenus auprès des partenaires techniques. Sur le déficit de 2 964 milliards, levé auprès du groupe consultatif de Paris. Le PSE 2 représente 14 098 milliards, avec un déficit de 2 850 milliards également levé auprès du groupe consultatif de Paris. Nous sommes toujours sous la domination de l'Occident et nous continuerons de rembourser la dette", s'indigne-t-il.

BABACAR SY SEYE