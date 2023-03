Le directeur du Centre national de formation des techniciens des pêches et de l'aquaculture (CNFTPA) a lancé hier le ‘’Bleu in cub’’ qui est un incubateur positionné sur le secteur de l'économie bleue. L'objectif de cet incubateur, selon Samuel Faye, est d'accompagner les entrepreneurs, les startuppeurs porteurs de projets et qui des entreprises innovantes. L'incubateur valeur fournir des services qui peuvent leur garantir un succès dans leur projet entrepreneurial.

‘’Ce programme s’inscrit dans celui du ‘’Xeyu ndaw ni’’, initié par le président de la République du Sénégal, Macky Sall qui a invité les structures de formation à davantage pousser les jeunes vers une dynamique d'autonomisation. Cette dernière passe par un développement de compétences, mais aussi par un accompagnement en termes d'entrepreneuriat. Cet incubateur a été voulu par le ministère des Pêches et de l’Économie maritime.

Pape Sagna Mbaye nous a accompagnés, soutenus dans cette dynamique de mise en place de ce programme qui a vocation désormais à accompagner nos jeunes apprenants sur toute la chaîne de valeur. Cela veut dire que l'étudiant, le jeune qui vient se former au niveau du CNFTPA, au terme de sa formation, a une entreprise pour bénéficier d'un accompagnement et de l'expertise de nos partenaires qui travaillent avec nous. Ces partenaires sont multiples : c'est l'Institut français qui est dans l'expertise aujourd'hui. Il vient féconder notre projet. C'est aussi d'autres entités avec que nous avons contacté et qui vont travailler avec nous pour travailler cet entrepreneuriat bleu’’, a indiqué M. Faye.

...Selon lui, aujourd'hui, le constat est que tous les diplômés du Sénégal ne peuvent pas systématiquement être recrutés par le public ou par le privé. Le développement de l’auto-emploi, de l'entrepreneuriat demeure une alternative majeure pour une République jeune comme le Sénégal. ‘’Nous sommes un État jeune et nos jeunes citoyens sont créatifs. Beaucoup innovent à travers des projets qui sont à fort impact. Donc, un incubateur comme le nôtre qui est positionné sur un secteur bleu vient conforter cette vision d'offrir des alternatives, des possibilités, des opportunités à des jeunes en leur permettant de saisir au bond les possibilités développées par le Sénégal en matière d'économie.

L'économie bleue concerne aussi bien le secteur de la pêche, de l'aquaculture que d'autres secteurs comme le tourisme littoral, les énergies marines renouvelables. Donc, nous sommes dans une dynamique englobante. Naturellement de par le positionnement du centre où l'on peut dire sans risque de se tromper que la majorité des projets qui seront incubées tourneront autour des activités de pêche et les activités liées à l'aquaculture. Nos jeunes font de la transformation, innovent à travers une forte créativité sur des produits du terroir qu'ils proposent avec une valeur ajoutée et un savoir-faire qu'ils ont acquis dans le cadre de la formation technique. Donc, naturellement, ce sera une opportunité pour tous ces jeunes de pouvoir se positionner’’, a conclu le directeur du CNFTPA.