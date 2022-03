L’Association des écrivains de la mouridiya a rendu visite, ce samedi, au khalife des mourides Serigne Mountakha Mbacké. À l'issue de ce ziar effectué à Touba, elle a rappelé les objectifs qu’elle s’est fixés. Il s’agit de promouvoir l’animation culturelle, l’écriture, la lecture, l’édition et la promotion des ouvrages sur la communauté mouride.

L’association compte également soutenir l’action des pouvoirs publics visant la promotion de l’activité littéraire, scientifique et de recherches sur la mouridiya ; de publier des bulletins et des revues dans le but de promouvoir les valeurs fondamentales de la mouridiya ; d’organiser des conférences, séminaires, salons, foires et expositions sur la mouridiya ; d’attribuer des prix scientifiques et littéraires aux meilleurs auteurs et chercheurs qui travaillent sur la mouridiya ; d’accompagner les structures telles que le complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’éducation et la formation (CCAK/EF) et la bibliothèque de la grande mosquée Masâlik al-Jinân, dans leurs activités s’intéressant au livre et à la lecture. Ces objectifs sont déclinés en activités à réaliser sur le court ou le long terme. L’Association des écrivains de la mouridiya a été créée à Touba, le 11 décembre 2021, sur l’initiative de Bamba Mbaye et Mamadou Lo.

...Elle est une structure fédérative à caractère culturel et social. La mise sur pied de cette structure a connu trois phases. ‘’Béni par Cheikh Ahmadou Badawi Mbacké, le projet a été, d’abord, débattu par les écrivains et chercheurs contactés par les initiateurs, via un groupe WhatsApp créé à cet effet’’, ont expliqué les membres à l’occasion de la visite. Les membres adhérents du pays comme de la diaspora ont, ensuite, élaboré des statuts et un règlement intérieur qui régissent les principes et normes du fonctionnement de la structure fédérative.

Enfin, pour conférer un caractère officiel à l’association, les membres ont organisé leur assemblée générale constitutive, le samedi 11 décembre 2021, à la résidence Cheikhoul Khadim de Touba Mosquée. ‘’Cette assemblée a été bénie et présidée par Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké Mountakha, qui a pleinement participé aux travaux et qui y est resté jusqu’à la fin de la séance’’, a-t-on indiqué. Ainsi, après la validation des statuts et du règlement intérieur, un bureau exécutif national a été élu au cours de l’assemblée générale constitutive. Et le bureau s’est ensuite engagé dans le processus de l’obtention d’un récépissé.