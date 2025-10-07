Le Sénégal continue d’enregistrer des forfaits. Boulaye Dia est déclaré forfait et est remplacé par Habib Diallo. Par une publication sur ses comptes sociaux, la fédération sénégalaise de football a informé de l’indisponibilité de l’attaquant de la Lazio de Rome. Ce weekend, lors du match contre le Torino en Série A, Dia a été contraint de laisser ses partenaires avant la fin de la partie.

Le joueur a été déclaré inapte pour rejoindre la tanière des Lions de la Teranga. Selon l’information donnée par la fédération sénégalaise de football, Boulaye Dia sera remplacé par Habib Diallo. L’attaquant du FC Metz a même déjà rejoint ses partenaires. Le Sénégal joue lors de la 9è journée contre le Soudan du sud, le vendredi 9 octobre à Juba. Puis il accueille la Mauritanie à Dakar le 14 octobre pour clore ces éliminatoires.