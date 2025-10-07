Lors de la 47e Assemblée générale ordinaire de la Caf, tenue ce lundi à Kinshasa, en République démocratique du Congo, Patrice Motsepe et son équipe ont présenté un bilan financier positif, une première depuis des années.

Pour la première fois depuis plusieurs années, la Confédération africaine de football (Caf) peut se targuer d’avoir réalisé un bénéfice à l’issue d’un exercice financier. À Kinshasa, dans le cadre de son Assemblée générale ordinaire, la Caf a annoncé une situation de rentabilité dans ses caisses concernant l’exercice financier 2023-2024.

« La Confédération africaine de football (Caf), sous la direction de son président, le Dr Patrice Motsepe, a annoncé son retour à la rentabilité, après plusieurs années de déficits financiers. Cette performance marque une étape majeure dans la stratégie de redressement mise en place depuis 2021 », lit-on dans un communiqué publié sur son site officiel.

Durant la période indiquée, le bénéfice net enregistré est estimé à 9,48 millions de dollars américains, soit environ 5,3 milliards de francs CFA.

« Cette réussite s’explique par une forte augmentation des revenus commerciaux, portée par l’attrait croissant du football africain à l’échelle mondiale, l’arrivée de nouveaux sponsors, ainsi que la mise en œuvre de contrôles financiers rigoureux sous la direction du président Motsepe », explique la note.

Cette rentabilité a permis à la Confédération africaine de football d’accroître considérablement ses investissements dans le développement du football africain, profitant directement aux joueurs, aux clubs et aux fédérations nationales.

Ainsi, les primes accordées aux équipes qualifiées pour les tours préliminaires des compétitions africaines des clubs ont connu une hausse de 100 %, passant de 50 000 à 100 000 dollars US (près de 56 millions de francs CFA). La prime du vainqueur de la Ligue des champions a été augmentée de 60 %, atteignant 4 millions de dollars (2,2 milliards de francs CFA), tandis que celle de l’équipe victorieuse de la Ligue des champions féminine a progressé de 52 %, atteignant 600 000 dollars US.

11,7 millions USD de bénéfice pour 2024-2025

L’année dernière, lors de la présentation du bilan financier de l’exercice 2022-2023, la Caf s’était félicitée de la « réduction remarquable » des pertes, passées de 28,9 millions de dollars US (17,4 milliards de francs CFA) à 9,2 millions de dollars US (5,5 milliards de francs CFA). Se projetant sur l’exercice 2024-2025, l’instance présidée par Patrice Motsepe s’attend à une hausse des bénéfices.

« Sur les revenus budgétés en 2024-2025, la Caf prévoit un bénéfice net de 11,7 millions de dollars. Cette santé financière permettra à la Caf de remplir son mandat de développement du football en Afrique », indiquait le communiqué de la Caf en octobre 2024.

La Confédération africaine de football se réjouit des progrès enregistrés ces dernières années.

« La Caf a consolidé sa position sur la scène mondiale grâce à des partenariats et accords de sponsoring de haut niveau, renforçant ainsi l’attrait du football africain pour les grandes marques. Le nombre de sponsors et partenaires officiels de la Caf est passé à 16 en 2024-2025. »

LOUIS GEORGES DIATTA