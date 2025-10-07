C’est dans une ambiance de fête et d’émotion qu’a eu lieu, hier, la cérémonie de distribution de fournitures scolaires organisée par l’association Unis pour la promotion et la protection de la famille (U2PF). Un geste de haute portée sociale, devenu désormais un rituel attendu à chaque rentrée, au profit des élèves issus de familles vulnérables du département de Saint-Louis.

Chaque année, à la veille de la rentrée scolaire, l’U2PF organise une cérémonie de distribution de kits composés de cahiers, stylos, sacs et autres fournitures de base. Un geste simple mais essentiel, qui soulage les parents confrontés à la hausse du coût de la vie. Pour les organisateurs, cette initiative vise à alléger la charge des parents et à permettre aux enfants de passer une année plus studieuse et agréable. Pour cette édition, l’association U2PF a remis à plus de 600 enfants des fournitures scolaires afin d’appuyer leurs parents démunis. Pour plus de transparence dans le choix, le ciblage a été effectué avec les services de l’Action sociale à travers les CPRS. À en croire le président Gora Sèye, l’éducation reste au cœur de leur mission sociale et humaine.

« Nous voulons un égal accès à l’école pour tous. C’est pourquoi l’association Unis pour la promotion et la protection de la famille (U2PF) est placée au cœur du dispositif d’accompagnement et d’insertion socioprofessionnelle des élèves nécessiteux de Saint-Louis », a lancé Gora Sèye.

Créée il y a six ans, l’U2PF s’est imposée comme un acteur incontournable de la solidarité éducative à Saint-Louis. Depuis sa création, elle œuvre pour l’insertion socioprofessionnelle des jeunes, tout en menant des actions de prévention et de protection des familles. D’ailleurs, les résultats obtenus durant l’année scolaire 2024-2025 parlent d’eux-mêmes.

« Les taux de réussite des élèves accompagnés par l’association sont impressionnants. Pour le CFEE, nous avons un taux de 100 %, soit 83 admis sur 83 candidats présentés. Pour les candidats au BFEM, nous comptons 66 admis sur 69, soit un taux de réussite de 95 %. Au baccalauréat, 33 élèves ont été déclarés admis sur 35 candidats, soit un pourcentage de 94 %, dont quatre mentions Assez Bien. Ces performances honorables sont le fruit d’un accompagnement constant et d’un engagement collectif », s’est réjoui M. Seye.

Des résultats encourageants que l’association compte maintenir, d’où l’invite à la persévérance des élèves et au soutien des parents lancée par le président de l’U2PF.

« Chers élèves, je vous exhorte à la discipline et à la persévérance. Travaillez bien, croyez en vous. Nous sommes à vos côtés pour vous soutenir à chaque étape de votre parcours. Quant aux parents, je les invite à maintenir le cap et à poursuivre leurs efforts. C’est tout l’amour que vous donnez à vos enfants qui leur permet de réussir et de se dépasser chaque année », a-t-il ajouté. L’U2PF a tenu à remercier ses partenaires et donateurs, dont certains ont fait le déplacement lors de la cérémonie.

« Sans votre générosité, rien de tout cela ne serait possible », a insisté M. Seye. Ces alliés, par leurs dons, transforment concrètement la vie d’enfants issus de milieux précaires de même que l’Inspection d’Académie de Saint-Louis, dont les efforts constants contribuent à la réussite des enfants.

IBRAHIMA BOCAR SÈNE – SAINT-LOUIS