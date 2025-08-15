Créée par décret le 22 décembre 2022, l’université Souleymane Niang de Matam (USNM) va accueillir ses premiers étudiants en octobre 2026. Elle sera orientée vers les métiers, les sciences, les technologies, les sciences économiques et de gestion, les sciences humaines, la culture et les langues appliquées. Pour anticiper cette échéance, un atelier de présentation des offres de formation de l’établissement s’est ouvert ce mercredi à Saly.

Dans le cadre de la politique d’élargissement de la carte universitaire, l’État du Sénégal, à travers un décret en date du 22 décembre 2022, a créé l’université Souleymane Niang de Matam (USNM).

À ce jour, les travaux de construction, qui se déroulent sur 70 ha, ont atteint un taux d'exécution de 44 % selon son coordonnateur-recteur, le professeur Mamadou Sidibé. Le démarrage du programme pédagogique est ainsi fixé à octobre 2026, ce qui justifie la tenue, à Saly, d’un atelier de présentation des offres de formation de l’USNM, ouvert ce mercredi et prévu sur quatre jours.

Selon le document de présentation, les formations qui y seront dispensées seront orientées vers les métiers, les sciences, les technologies, les sciences économiques et de gestion, les sciences humaines, la culture et les langues appliquées. L'accent est mis sur la professionnalisation des licences, visant à doter les étudiants de compétences concrètes dès l'obtention de leur diplôme.

L’offre de formation de l’université a été conçue sur la base d’une étude des besoins réels des populations et des potentialités de Matam. ‘’La mission, c’était de mettre en place les curricula, l’offre de formation pour cette université... C’est sur cette base que nous avons mis en place six pôles’’, a expliqué le Pr. Sidibé.

Une particularité notable de cette offre est la professionnalisation des licences. Contrairement aux licences généralistes, les formations de l’université Souleymane Niang visent à doter les étudiants de compétences concrètes dès l’obtention de leur diplôme. ‘’Toutes les licences que nous avons proposées, ce sont soit des licences professionnelles soit des licences professionnalisantes, qui permettent à l’apprenant de pouvoir obtenir une compétence à la fin de sa formation’’, a souligné le recteur.

‘’Une université pas comme les autres !’’

Pour le professeur Ababacar Guèye, directeur de cabinet du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, venu présider les travaux, l’université Souleymane Niang se veut ainsi différente des autres, en privilégiant une adéquation entre formation et emploi, tout en valorisant les réalités locales.

L’USNM se veut à la fois enracinée dans le terroir matamois et ouverte au Sénégal et au monde. Elle intégrera les savoirs ancestraux, les réalités économiques locales et les enjeux nationaux de développement. ‘’Il ne s’agit pas de répéter les erreurs du passé, mais de bâtir une université contemporaine, capable de former des citoyens compétents et de répondre aux besoins du pays’’, a fait savoir le Pr. Guèye.

Ancrée dans une région à forte vocation agricole et pastorale, mais aussi riche d’un patrimoine religieux et culturel, l’USNM propose des filières orientées vers l’agriculture, l’élevage, l’industrie extractive, les sciences islamiques et les savoirs endogènes.

Selon le rapport de préfiguration, l’université de Matam prévoit d’accueillir 1 500 étudiants pour sa première rentrée. Ce nombre est amené à augmenter progressivement, l’objectif final étant d’atteindre 25 000 étudiants à mesure que l’établissement gagnera en puissance.

L’USNM se présente comme un nouvel acteur stratégique pour le développement éducatif et économique du nord du Sénégal, combinant modernité, professionnalisation et valorisation du patrimoine local.

La présentation de l’offre de formation devant les tutelles est la dernière étape pour finaliser les maquettes avant le déploiement effectif du programme.

Pape Mbar Faye.