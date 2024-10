L’équipe du Sénégal a effectué sa première séance d’entrainement à Lilongwe, dans l’après-midi, après leur arrivée dans la capitale malawite, ce dimanche. Iliman Ndiaye n’a pas pris part à ce premier galop des Lions.

Les Lions sont bien arrivés au Malawi, hier dimanche. Après leur large victoire (4-0) contre les Flames en match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Can-2025, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, Kalidou Koulibaly et sa bande ont foulé le sol de la capitale malawite à bord d’un vol spécial. ‘’L’équipe du Sénégal, qui est arrivée tôt ce matin à Lilongwe, bien avant son adversaire le Malawi, a pu récupérer avant de se rendre au terrain d’entrainement à 17 h (heure GMT)’’, a indiqué la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans un communiqué publié sur son site officiel.

Dans le cadre de la préparation de leur sortie demain face au Malawi comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Can Maroc-2025, les Sénégalais ont effectué leur première séance d’entrainement, hier soir au Bingu National Stadium de Lilongwe, la capitale du Malawi. ‘’Une séance d’entrainement qui aura duré 90 minutes et qui a été axée sur un réveil musculaire et des circuits de passe, sous la supervision du coach Thiaw et son staff. La séance d’entrainement officielle se tiendra ce lundi à 15 h (heure GMT), au Bingu National Stadium. Elle sera précédée par la conférence de presse du sélectionneur Pape Thiaw et d’un joueur majeur’’.

Ce premier galop de l’équipe a toutefois enregistré l’absence remarquable d’Iliman Ndiaye, a fait savoir l’envoyé spécial de DSports à Lilongwe. ‘’Bien qu’il ait effectué le déplacement avec le groupe, le joueur n’a pas pris part à la séance du jour. Touché lors du dernier match des Lions face au Malawi (4-0), le joueur d’Everton souffre d’une blessure à la cuisse’’. Dans un entretien avec le site sportif, le directeur technique national, Mayacine Mar, indique : ‘’Iliman est resté à l’hôtel en observation médicale, le temps de voir ce que ça va donner demain.’’

Ismail Jakobs libéré

Annoncé forfait pour blessure dans un premier temps, puis convoqué à nouveau à la suite de sa participation à la victoire de Galatasaray face à Alanyaspor (1-0) en Super Lig turque, Ismail Jacobs a finalement quitté la Tanière. L’arrière gauche des Lions, qui a joué toute la rencontre contre le Malawi, a rejoint son club avec l’aval de la Fédération sénégalaise de football.

‘’La Fédération sénégalaise de football (FSF) porte à la connaissance du public que d’un commun accord avec le club Galatasaray et dans l’intérêt du joueur Ismail Jacobs, elle a libéré ce dernier ce vendredi soir après son match contre le Malawi, afin qu’il puisse faire un traitement non chirurgical de son genou qui nécessite une période de repos de plusieurs jours. La FSF souhaite un prompt rétablissement à Ismail Jacobs’’, a informé l’instance dirigeante dans un communiqué.

Avant le début du regroupement à Dakar, l’équipe du Sénégal avait déjà subi le forfait d’Abdallah Sima. L’attaquant de Brest souffre d’une blessure au long adducteur de la cuisse gauche contractée à l'entrainement en club. Il a néanmoins fait le déplacement à Dakar pour faire constater sa blessure par le staff médical de la FSF, qui a effectué une échographie ayant révélé une ‘’légère lésion au niveau de sa cuisse, l’ischio-jambier gauche’’.

Le Sénégal vise une victoire contre le Malawi, demain mardi, pour la manche retour. Le cas échéant, les Lions valideront leur ticket pour la Can-2025 au Maroc. Le Burkina Faso est le premier pays qualifié grâce à sa victoire face au Burundi (2-0), hier dimanche.

LOUIS GEORGES DIATTA