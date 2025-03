Deuxième de la poule B, derrière le Soudan, l’équipe du Sénégal veut reprendre le leadership de ce groupe, à l’issue des deux matchs comptant pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, selon Pape Thiaw. Le sélectionneur national a publié, hier, une liste de 26 joueurs avec beaucoup de novices et des retours pour affronter le Soudan (22 mars) et le Togo (25 mars).

Pape Thiaw a dévoilé sa première liste, trois mois après sa confirmation sur le banc de l’équipe nationale du Sénégal. Le sélectionneur national a convoqué 26 joueurs pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, respectivement face au Soudan (le 22 mars) et au Togo (le 25 mars). Crédité d’une qualification pour la Coupe d’Afrique des nations 2025, avec quatre victoires en autant de rencontres en tant qu’intérim, l’entraineur veut pérenniser la constance du Sénégal en Coupe du monde, en décrochant le ticket qualificatif au Mondial-2026.

Dans ce dessein, l’ancien coach de Niary Tally se fixe déjà un nouveau défi pour ses deux premières sorties avec les Lions dans ce tournoi : reprendre la première place aux mains du Soudan. ‘’On veut terminer, après ces deux journées, à la première place’’, a déclaré Pape Thiaw en conférence de presse, hier.

Pour atteindre cet objectif, le coach compte bien préparer ces deux prochains matchs avec l’accompagne précieux de l’État et de la Fédération sénégalaise de football pour mettre son équipe dans d’excellentes conditions de performance. ‘’On sait que notre État et notre fédération vont tout faire pour nous mettre dans de très bonnes conditions. Entre ces deux matchs, il y a deux jours d'écart. C'est important, surtout pour la récupération et depuis un bon bout de temps, on a vu que l'État et aussi notre fédération nous mettent un avion à la disposition pour rentrer aussitôt après les matchs. C’est primordial pour la récupération, d'autant qu'on est au mois de ramadan. Je pense que ce match va être très bien préparé’’, a rassuré Pape Thiaw.

Des renforts sur les côtés et en attaque

Le successeur d’Aliou Cissé n’a pas été épargné par les forfaits, en raison d’un grand nombre de joueurs blessés. Pas moins de six Lions vont manquer ce rendez-vous de mars. Il s’agit du portier Seyni Dieng, de l’attaquant de Chelsea Nicolas Jackson, de l’attaquant d’Everton Iliman Ndiaye, du défenseur de Galatasaray Ismaïl Jakobs, du milieu de terrain de Strasbourg Habib Diarra, de l'arrière gauche du Slavia Prague El Hadj Malick Diouf.

Mais il n’y a pas péril en la demeure, pour Pape Thiaw qui estime que ‘’tous les joueurs sont importants’’.

C’est d’ailleurs une aubaine pour lui. Car ces absents lui ont permis de ratisser large et de pouvoir tester d’autres joueurs. Ainsi, le coach a apporté du sang neuf, surtout en défense et en attaque. Sur le côté droit de la défense, Ilay Camara et Antoine Mendy viennent renforcer un secteur en souffrance depuis la retraite internationale de Youssouf Sabaly. Formose Mendy a fait les frais de cette nouvelle vague. À gauche, avec les forfaits d’El Hadj Malick Diouf et Ismaïl Jakobs, Moussa Ndiaye va faire son retour. Le latéral gauche d’Anderlecht retrouve la Tanière, après avoir été de l’aventure en Coupe du monde 2022 au Qatar. Un autre retour est noté, c’est celui de Mory Diaw, qui revient en sélection nationale au moment où Yéhvan Diouf va y faire sa première apparition.

Au milieu de terrain, l’entraineur a rappelé les habitués de la Tanière, à l’exception d’Habib Diarra blessé. L’absence du milieu de terrain de Strasbourg a profité à Cheikh Niasse. Le nouveau joueur du Hellas Verone fait son entrée dans la Tanière.

En attaque, par contre, Pape Thiaw a fait appel à deux nouveaux joueurs. Il s’agit d’Assane Diao et Richard Sagna. Les attaquants de Côme, en Italie, et de l’AS Douanes vont renforcer le dispositif offensif, en l’absence de Nicolas Jackson et d’Iliman Ndiaye.

‘’Deux finales’’

Le sélectionneur national ne prend pas à la légère ses adversaires, bien qu’il ait confiance en son groupe. Il s’attend d’ailleurs à jouer des ‘’finales’’, du fait du standing de l’équipe du Sénégal. Les Lions vont se déplacer pour le premier match chez le leader de la poule C, le Soudan, qui a délocalisé cette rencontre dans un environnement austère à Benghazi, en Libye. ‘’Ce sont deux matchs importants. On le sait. On va se préparer. On sait qu'on va jouer le Soudan à l'extérieur, en Libye. C'est un match qui va être déterminant. Comme c’est le premier contre le deuxième, on fera le maximum pour récupérer ces points’’.

Même si le Soudan n’est pas un gros calibre du football africain du fait de son rang (120e au classement Fifa), Pape Thiaw lui reconnait néanmoins des qualités. ‘’C’est pour ça qu'il est le premier de ce groupe. C’est une très bonne équipe, solide. Et surtout, beaucoup de joueurs qui jouent ensemble dans un club. Ces automatismes pèsent beaucoup sur cette sélection’’.

De retour de Libye, la bande à Sadio Mané va retrouver le Togo, qui les avait tenus en échec à l’aller (0-0), à Lomé. Les deux équipes vont s’affronter au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Un match qui s’annonce âpre, compte tenu des antécédents entre les deux sélections. ‘’Le Togo, c'est une équipe qui ne nous réussit pas trop. Maintenant, on veut faire de notre stade ici à Abdoulaye Wade, un chaudron. Une équipe qui rentre ici saura que le Sénégal est déterminé à prendre les points. C’est très important. C’est une équipe qui a beaucoup d’expérience, qui nous fatigue souvent. On doit être bien préparé pour avoir le maximum de points lors de ces deux rencontres’’, a fait savoir Pape Thiaw

Liste des 26 Lions Gardiens : Edouard Mendy (Al-Ahli, Arabie saoudite), Mori Diaw (Rodez, France), Yéhvan Diouf (Reims, France) Défenseurs : Khalidou Koulibaly (Al-Hilal, Arabie saoudite), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa, Israël), Abdou Lahat Diallo (Al Arabi FC, Qatar), Moussa Ndiaye (Anderlecht, Belgique), Moussa Niakhaté (Lyon, France), Krépin Diatta (Monaco, France), Ilay Kamara (Standard Liège, Belgique), Antoine Mendy (Nice, France) Milieu de terrain : Pape Matar Sarr (Tottenham, Angleterre), Dion Lopy (Almeria, Espagne), Pape Alassane Gueye (Villarreal, Espagne), Lamine Camara (Monaco, France), Idrissa Gana Gueye (Everton, Angleterre), Pathé Ciss (Rayo Vallecano, Espagne), Cheikh Niasse (Hellas Veron, Italie) Attaquants : Ismaïla Sarr (Crystal Palace, Angleterre), Assane Diao (Côme, Italie), Abdalah Sima (Brest, France), Habib Diallo (Damac, Arabie saoudite), Boulaye Dia (Lazio, Italie), Chérif Ndiaye (Étoile Rouge Belgrade, Serbie), Richard Sagna (AS Douanes, Sénégal), Sadio Mané (Al-Nassr, Arabie saoudite).

LOUIS GEORGES DIATTA