Le Sénégal, leader du groupe B, reçoit la République démocratique du Congo ce jeudi. Cette rencontre sera la troisième sortie des Lions en éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Crocs et toutes griffes dehors, le duel de fauves aura bel et bien lieu au stade Abdoulaye Wade. Dans une enceinte qui promet d'afficher le plein et un enjeu sportif non négligeable, les ingrédients sont tous réunis pour cette confrontation entre Lions et Léopards ce soir. Aliou Cissé et ses hommes, pour continuer de mener la tête de ce groupe B, doivent l'emporter et ne pas dépendre de l'autre rencontre Mauritanie-Soudan.

Évoluant à la maison, les hommes d'Aliou Cissé n'ont d’autre choix que de remporter cette partie. Un autre résultat compromettrait presque de facto la première place du groupe détenue par le champion d'Afrique 2021. Car derrière, le Soudan, avant cette 3e journée, comptabilise le même nombre de points que les grands favoris de cette poule.

Mais pour aller chercher ces trois points, les Sénégalais devront faire sans leur maître à jouer Sadio Mané, blessé avec Al Nassr. Mais avec son vivier d'attaquants, le job en attaque pourrait être assuré. Jackson, Sima, Habib Diallo, les deux Marseillais Ismaila Sarr et Ilimane Ndiaye devraient se substituer au pensionnaire de la Saudi Pro League.

Face à la presse hier, le capitaine des Lions, Koulibaly, n’a pas manqué d'évoquer l’enjeu de ce match à domicile qu’il faudra remporter. “C’est un match très important pour nous, car c’est notre premier match officiel après notre défaite lors de la dernière Can en Côte d’Ivoire. C’est un match où l’on voudra faire plaisir à notre public. C’est très important, quand on porte le maillot, de rendre heureux le peuple. Donc, ça sera forcément notre premier objectif pour ce match. Ensuite, il faudra se mettre en confiance, surtout pour les matchs officiels. On est dans une nouvelle compétition, à savoir la Coupe du monde 2026. On sait que cela va passer par des matchs comme ça. Donc, il faudra les gagner. (Ce soir) on fera face à la République démocratique du Congo et on sera prêt’’, a soutenu l'ancien joueur de Chelsea et du Napoli.

Toutefois, côté sénégalais, le match est loin d'être gagné d'avance. Les Congolais ne viendront pas en touristes. Avec trois points après deux journées, une nouvelle défaite pourrait d'ores et déjà hypothéquer toutes leurs chances d'aller en Amérique du Nord dans deux ans. Amenés par leur capitaine Chancel Mbemba, les Léopards peuvent être intransigeants en défense, d'autant plus qu'encore une fois, le principal danger, Sadio Mané, ne sera pas de la partie.

Lors des phases offensives qu'ils auront à se mettre sous les crocs, sous la houlette de Yoane Wissa, notamment, les protégés de Sébastien Desabre pourraient faire très mal. Le technicien français a évoqué la solidité et la solidarité de son équipe en conférence de presse d'avant-match, hier mercredi. “On connaît le mode de jeu du Sénégal. Mais il faudra avoir leur animation pour savoir comment répondre. Je pense qu’on peut répondre tactiquement avec plusieurs possibilités et mettre en difficulté des équipes qui jouent avec des systèmes de jeu hybrides comme le Sénégal. On est très solidaire avec les joueurs, tout le monde va dans le même sens. On sait qu’on est très difficile à jouer, mais on va dire que le meilleur l’emporte”.

