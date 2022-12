Après la suspension de Gana Guèye pour le match contre l'Angleterre, s'interroger sur son remplacement revêt tout un sens. Essentiel depuis le depuis du tournoi, il faudra faire sans l'ancien du Paris Saint-Germain au milieu. Mais toujours est-il que ce n'est pas le feu dans la Tanière. Aliou Cissé pourrait compter sur d'autres joueurs pour avoir du répondant face aux Anglais, le dimanche 4 décembre. Comment devraient s'organiser les Lions sans l'un des cadres de l'équipe nationale ?

Le ticket pour les huitièmes de finale en poche, les Lions sont désormais tournés vers leur prochain défi : se qualifier pour les quarts de finale. Ayant évolué lors du premier tour de la compétition sans Sadio Mané, Aliou Cissé et ses hommes devront aussi faire sans un autre cadre : Idrissa Gana Guèye. Le milieu de terrain d’Everton, auteur d’une prestation remarquable en phase de poules, manquera le face-à-face avec les Three Lions, ce dimanche (19 h). L’entraineur devra alors réinventer son entrejeu. Comment s’y prendre sans le patron du milieu de terrain ?

Ce ne sera pas une mince affaire de remplacer un joueur de la trempe de Gana Guèye. Et le technicien Karim Mané ne dit pas le contraire. L’ancien coach du Dakar université club (Duc) rappelle ‘’l'apport de Gana incontestable dans l'équipe, ses nombreuses balles récupérées, son pressing intempestif’’. Même s’il reconnait que l’ancien du PSG ‘’est important’’ pour Aliou Cissé, il soutient, cependant, que ‘’nul n'est indispensable’’. ‘’L'absence de Sadio, qu'on a plus ou moins réussi à colmater, le prouve. Le plus important, c'est le maintien du dispositif. Il faudra reconduire la même approche, le même état d'esprit face aux Anglais, même si, encore une fois, Gana Guèye, vu son très bon tournoi, aurait fait du bien s'il n'était pas suspendu’’.

Des options claires pour remplacer IGG

En plus de Gana Guèye, 25 autres footballeurs ont été convoqués par Aliou Cissé. Dans ce groupe, on ne compte pas moins de cinq milieux de terrain susceptibles de se substituer à l'ancien Lillois. ‘’Avec la suspension du joueur d'Everton, Aliou Cissé pourrait faire appel à Pape Matar Sarr pour accompagner Pape Guèye et Pathé Ciss. Sinon, des options comme Nampalys Mendy ou encore Cheikhou Kouyaté, qui va manquer de rythme, sont disponibles. Le sélectionneur aura donc des choix à opérer, mais il doit surtout veiller à ce que le onze concocté soit cohérent’’, préconise Karim Mané

Finalement, cette suspension pourrait se montrer plus bénéfique que l'on ne le croit. En effet, le manager aura peut-être l'opportunité d'inclure un joueur à vocation offensive au milieu, en la personne de Pape Matar Sarr ou Ilimane Ndiaye. ‘’L'autre dernière disposition, peut-être la moins improbable de toutes, serait de mettre Ilimane Ndiaye comme n°10 au milieu où tout simplement comme deuxième attaquant qui viendra, toutefois, accomplir les tâches relatives au pressing et à la récupération, quand l'équipe devra courir derrière le ballon. C'est là, certes, une approche beaucoup plus offensive, mais qui pourrait être viable, d'autant plus que deux milieux à vocation défensive seront aussi probablement plus bas, juste devant la défense’’.

Les options, elles, existent pour Aliou Cissé et son staff pour évoluer face à l'Angleterre sans le ‘’boss’’ du milieu de terrain. Les deux Pape, Nampalys Mendy, Pathé Ciss et même Ilimane Ndiaye pourraient venir dépanner dans ce compartiment du jeu si important, surtout face à une formation anglaise qui ne manque pas de répondant au milieu.

Mais comme l’a notamment évoqué le technicien Karim Mané, le plus important, c'est la reconduction du même dispositif et de la même discipline tactique adoptés lors de cette victoire synonyme de qualification face à la Tri.

MAMADOU DIOP (STAGIAIRE)