Pour dresser un état des lieux objectif et constructif de leur action, la Coordination du Partenariat de Ouagadougou a initié une étude qui leur a permis d'avoir une idée des résultats obtenus et des réalisations, mais aussi de probables recommandations pour ses neuf pays membres.

L'Unité de coordination du Partenariat de Ouagadougou (UCPO) a récemment conduit une analyse situationnelle indépendante, mise en œuvre entre octobre 2024 et juin 2025 par Précision Global Health. Cette équipe indépendante, spécialisée dans l'évaluation de programmes et de partenariats en santé sexuelle et reproductive, rassemblait des professionnels issus des pays du PO, garantissant ainsi une démarche à la fois objective et inclusive.

Cet exercice, auquel de nombreuses parties prenantes ont contribué, selon un communiqué, leur a permis de dresser un état des lieux objectif et constructif de leur action. Les résultats mettent en évidence des avancées significatives dans la promotion de la planification familiale au sein des neuf pays du Partenariat de Ouagadougou, tout en soulignant les défis à relever pour renforcer sa pertinence, son efficacité et son impact collectif.

Déjà, selon la note, l'UCPO est considérée par les ministères de la Santé comme un véritable partenariat. Car son engagement au niveau ministériel a été une priorité tout au long de son histoire.

De ce fait, elle s'engage auprès des autorités gouvernementales par l'intermédiaire des points focaux gouvernementaux, généralement les chefs des directions de la santé maternelle et infantile au sein des ministères de la Santé. Dans cette même veine, elle a favorisé le dialogue politique et débloqué des engagements financiers au niveau local.

Cependant, pour une meilleure focalisation, les parties prenantes estiment que l'engagement au niveau ministériel pourrait être plus structuré, même si elles reconnaissent les difficultés d'accès aux plus hauts fonctionnaires.

Ainsi, informe la note, ‘’l'UCPO a contribué à des succès régionaux majeurs, tels que la prévention de 18 millions de grossesses non désirées et la conduite de réformes politiques, bien que les résultats soient inégaux d'un pays à l'autre et insuffisamment documentés’’.

Malgré le fait que le partenariat s'aligne sur les priorités nationales grâce aux plans d'action nationaux budgétisés et à l'élaboration de stratégies participatives intégrant les perspectives des jeunes et de la société civile, le constat est que le financement des donateurs reste mal aligné dans certains domaines et la stratégie Beyond 2020 a eu du mal à s'adapter à l'évolution des contextes.

La problématique de la dépendance aux donateurs

La note informe que l'UCPO a favorisé des partenariats solides, en particulier avec FP2030, mais la coordination avec certains partenaires et le suivi avec de nouvelles parties prenantes restent des domaines à améliorer. ‘’Des problèmes de gouvernance interne – notamment un comité consultatif inactif et une documentation insuffisante – limitent l'apprentissage et la responsabilité. Les mécanismes de coordination ont amélioré l'alignement, mais les difficultés de recrutement empêchent d'obtenir des résultats optimaux’’, souligne-t-on.

Selon l’étude, ‘’des mesures telles que l'augmentation des investissements nationaux et la transition de l'hébergement de l'UCPO vers une entité régionale sont positives, mais la dépendance à l'égard des donateurs et l'absence de stratégie de collecte de fonds posent des risques à long terme’’.

Ainsi, elle recommande d'affiner la stratégie de l’UCPO afin de renforcer sa pertinence et son leadership, de communiquer efficacement son rôle stratégique, d'identifier un rôle approprié en matière de planification familiale dans les situations d'urgence humanitaire et d'intégrer des approches sexospécifiques et transformatrices.

Concernant l'engagement des parties prenantes, dit-on, il s'agira d'approfondir les collaborations structurées avec les ministères concernés, d'impliquer davantage les jeunes et les OSC, et d'améliorer la coordination avec les acteurs régionaux.

Pour le financement et la durabilité, l’étude propose d'élaborer une stratégie de collecte de fonds solide et de simplifier les processus du Fonds CELF.

En matière opérationnelle, les experts recommandent de renforcer les capacités managériales, la gouvernance interne et les mécanismes de suivi.

CHEIKH THIAM