PROFIL MABEYE DIOL

Rêve d’acteur

Il interprète son premier rôle au cinéma dans ‘’Xalé, les blessures de l’enfance’’. Il a marqué les cinéphiles grâce à un jeu fluide.

Âgé à peine de 25 ans, Mabèye Diol a réussi une belle performance dans ‘’Xalé, les blessures de l’enfance’’ de Moussa Sène Absa. Il y interprète le rôle d’Adama, le jumeau d’Awa, le personnage principal. Contrairement à sa jumelle qui est brillante à l’école, lui ne s’intéresse pas aux études. Il pense que ce qu’il veut avoir dans la vie, ce ne sont pas de longues études qui lui permettront de l’avoir. D’ailleurs, il le dit à son père qui essaie de le persuader de retourner à l’école.

Soudeur de son état, il lui promet de lui donner l’argent qu’il faut pour qu’Adama reprenne le chemin de l’école. Il n’en veut rien. Ce système, dit Adama, n’est pas fait pour permettre aux pauvres de sortir de leur situation. Il n’a qu’un rêve : voyager.

Il vendra des écouteurs et des lunettes de soleil pour économiser de l’argent et partir à Paris. Il rêve grand, voit grand. Il promet à sa jumelle de lui envoyer beaucoup d’argent et de belles robes ; à sa mère une belle maison. Il ne fera pas son premier voyage par pirogue, parce que sa jumelle a été violée. Il lui fallait régler cela. La deuxième tentative est la bonne et il arrivera à bon port. ‘’Je n’ai pas grand rapport avec le personnage que j’ai interprété. Tous ceux qui me connaissent savent que j’aime mon pays et je crois pouvoir y faire fortune’’, dit-il.

Ainsi, après son baccalauréat obtenu à Louga en 2018, il est resté ici pour ses études supérieures. Il s’est d’abord inscrit dans un institut privé de formation. Il fait un an d’études en gestion avant de se réorienter vers le journalisme et la communication. Il semble ne pas encore s’y retrouver. Il opte pour le théâtre. Il est à Melokaan atelier théâtre où il se fait former. Ce n’est pas dans ce cadre tout de même qu’il a été choisi pour jouer un rôle dans ‘’Xalé, les blessures de l’enfance’’.

Il a, en effet, rencontré Moussa Sène Absa au cours d’une formation initiée par le festival Dakar Court. Le réalisateur était leur formateur et l’a repéré sans rien lui dire. Il l’a appelé quelque temps après la formation pour lui demander de rejoindre le projet. Ainsi, il est devenu Adama.

Une première expérience auréolée de chance. Mabèye Diol est entouré de grands noms du cinéma et du théâtre. Il partage le plateau avec la grande Rokhaya Niang, l’incomparable Ibrahima Mbaye Tché et les talentueux Montor Bâ et Roger Salah. ‘’J’ai beaucoup appris à leurs côtés’’, avoue le jeune Diol qui se voit déjà faire une belle carrière dans le cinéma. ‘’Je veux devenir un très grand acteur. Ibrahima Mbaye Tché est mon idole. Lui et tous les autres grands avec qui j’étais sur le plateau m’ont aidé et ont fait de moi ce que je suis devenu. J’aime bien l’acting et je veux continuer à persévérer, devenir grand. J’aime le cinéma’’, dit-il.

DR MASSAMBA GUEYE - PROFESSEUR LITTÉRATURE - CONTEUR

‘’’Xalé…’ montre la maturité de son créateur Moussa Sène Absa’’

''Je pense que Xalé… de Moussa Sène Absa comme film de fiction projeté dans le cadre de cette 28e édition du Fespaco, montre, dans son écriture, la maturité du créateur. Moussa Sène Absa est arrivé à un niveau absolu de la maîtrise de son art. Il ne se cherche pas. Il a une écriture posée. Il est dans le questionnement sociétal. Mais dans la pratique de son art, il n'est plus dans le tâtonnement. Il est dans la direction maîtrisée.

Ce qui est beau dans ce film, c'est qu'il nous replonge dans des pratiques oratoires oubliées au cœur de son processus. Les ‘’mbabor’’ qui étaient dans les cœurs, qui, dans les grandes possessions, écrivaient l'état de la société, reviennent comme un coryphée, reprennent la place de ce qu'on appelle une rumeur maîtrisée dans la société moderne. Dans la mise en place des univers, le passé et le présent se mêlent. Le passé ne torture pas le présent et le présent ne l'inhibe pas.

Les pratiques anciennes qui n'ont plus de place sont automatiquement sanctionnées par la communauté. Dans cette écriture, Moussa Sène Absa nous rappelle que la prison n'est pas un véritable lieu d'enfermement, que la véritable prison dans la société, c'est celui dans ta dignité qui t'exile à sortir du groupe. C'est une proposition pénale qu'il fait : le jugement du peuple est le vrai jugement. Mais le jugement du peuple aboutit à la sanction de l'individu par l'exil. On retrouve la même chose dans ‘’Le monde s’effondre’’ de Chinua Achebe. Quand Okonkwo bat sa femme, il est exilé sept ans, sept mois, sept jours.

Donc, c'est des techniques d'écriture que nous avons. Et Moussa Sène Absa, tant au niveau de l'audio, de la vidéo, du montage et du rythme du film, et des dialogues, fait la fierté de l'Afrique et de la création africaine. Ce film est moderne, beau et ancré.’’