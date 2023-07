La 5e session du Comité de pilotage stratégique (CPS) du Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (Pacasen) a été présidée hier par le ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des territoires. Mamadou Talla a rappelé que le Pacasen est le fruit de la coopération entre l’État du Sénégal et les partenaires au développement que sont la Banque mondiale et l’Agence française de développement. Il est conçu pour contribuer à la concrétisation de l’Acte III de la décentralisation, en vue de transformer les collectivités territoriales en "territoires viables et porteurs de développement durable".

Ainsi, souligne le ministre, il est mis en œuvre selon une combinaison de deux mécanismes de financement. D’une part, le "Programme pour les résultats (PPR)" qui lie les décaissements du financement des partenaires à l’atteinte d’indicateurs préalablement définis et appelés "Indicateurs liés aux décaissements (ILD)" et, d’autre part, "le Projet d’investissement classique" qui permet de garantir le financement d’activités d’assistance technique nécessaires pour initier les réformes ciblées par le Programme pour les résultats (PPR). Les deux niveaux de décaissement du programme sont basés sur la performance et ils se résument en deux étapes.

Pour le gouvernement du Sénégal, la mobilisation des ressources des partenaires au développement, indique Mamadou Talla, est conditionnée à l’atteinte d’indicateurs liés au décaissement. Pour les 124 communes pilotes et les structures parties prenantes chargées d’accompagner lesdites collectivités, le décaissement de l’État du Sénégal est lié à la satisfaction d’indicateurs préalablement définis.

Les résultats engrangés par le projet, depuis son démarrage, prouvent, selon M. Talla, que le Pacasen est sur le bon chemin pour atteindre les objectifs qui lui sont fixés. ‘’Il s’agit, dit-il, principalement de l’effectivité des transferts financiers de l’État vers les collectivités territoriales par le versement des allocations des guichets Fonds d’équipement des collectivités territoriales (FECT) et Fonds de dotation de la décentralisation (FDD) aux communes au plus tard le 31 mars de chaque année, du respect par le gouvernement du Sénégal de son engagement d’augmenter de cinq milliards de francs CFA par an les transferts financiers vers les communes qui sont ainsi passés de quelque 46 milliards en 2018, année de démarrage du programme, à un peu plus de 83 milliards de francs CFA en 2023, de l’achèvement de la réforme du Fonds d’équipement des collectivités territoriales (FECT) et celle de la Contribution économique locale-Valeur ajoutée (CEL-VA), qui a permis d’octroyer à chacune des 558 communes une dotation annuelle de 12 millions de francs CFA, que les élus appellent «Xorom si» pour son impact catalyseur, de la réalisation de 565 projets prioritaires dans des secteurs divers comme l’éducation, les infrastructures urbaines, la santé, l’hydraulique, le développement social et inclusif’’.