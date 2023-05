La sixième édition du Forum de partage et d’échanges avec les journalistes et les professionnels des médias sur les secteurs de l’ARTP a réuni cette année la convention des Jeunes Reporters du Sénégal (CJRS) et l’Union des Radios Communautaires (URAC), à Saly Portudal. Venu présider à la cérémonie d’ouverture, le Directeur Général de l’ARTP a annoncé, entre autres, l’arrivée prochaine de la 5G.

Abdou Karim Sall a promis hier de régler considérablement les problèmes liés à la téléphonie dans le Sénégal, très prochainement. Il se prononçait lors de la cérémonie d’ouverture de la sixième édition du forum annuel organisé par l’Autorité de régulation des télécommunications et des postes en vue d’outiller davantage les hommes des médias dans le secteur pour un meilleur traitement de l’information y afférent. Dans ce cadre, le Directeur Général a annoncé une batterie de mesures qui devront permettre de renforcer la data à travers le pays, mais aussi de pousser les opérateurs à améliorer la qualité de leurs services.

Dans cette perspective, il a annoncé l’extension des licences des opérateurs de télécommunications à la 5G, au mieux des intérêts des parties prenantes, notamment l’État, avec comme date prévisionnelle de lancement de l’appel à concurrence, le 31 mai 2023. « Avant la fin du mois de juillet, nous aurons déjà bouclé le processus d’attribution des licences ou des extensions de licence pour les opérateurs existants », annonce le DG. Selon qui, le passage à la cinquième génération des télécommunications ne nécessite pas de nouveaux contrats de concession avec les opérateurs.

Il explique : « Une licence, c’est une convention de concession et des cahiers de charges. Cette convention définit les conditions et la durée de la concession et les conditions de rupture ou d’arrêt de cette concession. Elle est adossée à un cahier de charges qui est une partie intégrante de la concession. C’est dans le cahier des charges qu’on définit les réseaux et les services concernés par la concession. Aujourd’hui, tous les opérateurs ont des cahiers de charges qui définissent les réseaux concernés qui s’arrêtent à la technologie 4G. Si nous voulons passer à la 5G, nous n’avons pas besoin de modifier la convention de concession au niveau de sa partie Concession, mais au niveau des services et des réseaux concernés en modifiant uniquement le cahier de charges ».

Sur la même lancée, il ajoute, « nous sommes en train de travailler là-dessus, nous avons déjà échangé avec tous les opérateurs dont j’ai reçu tous les directeurs généraux. Nous avons échangé sur la question. Nous leur avons indiqué la nécessité de doter le Sénégal de la 5G, parce que le pays a toujours été pionnier dans la sous-région et en Afrique dans la mise en place des nouvelles avancées technologiques. Et avec la 5G, il ne faudrait pas qu’on soit en reste ».