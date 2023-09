Pour abus de confiance et pour faux et usage de faux portant sur un préjudice provisoire de 138 518 016 F CFA, le directeur général de la société Soprodel, O. TH, a porté plainte contre le nommé S. S., directeur administratif et financier (Daf) de ladite société.

Le 23 août 2023, le directeur général de la Soprodel SARL, O. T., a porté plainte contre S. S. pour abus de confiance, faux et usage de faux portant sur un préjudice provisoire de 138 518 016 F CFA. Selon nos sources, il accuse S. S., directeur administratif et financier (Daf) de la Soprodel, d'avoir soutiré à la société un montant de 138 518 016 F CFA.

En fait, le Daf a, par des subterfuges, détourné et utilisé les recettes de la société à des fins personnelles.

Selon nos sources, le DG de la Soprodel a déclaré que S. S. a été recruté au poste de directeur administratif et financier en mai 2022. Cette société qui a son siège social à Pikine-Nord, s'active dans la vente de produits et matériels vétérinaires. O. T. a confié aux enquêteurs que la société reçoit à la fin de chaque mois des facturations de la Sonatel.

Ainsi, poursuit-il, il a constaté que sur une des facturations, une commande de téléphones portables a été faite au profit de la Soprodel, alors qu'aucune expression de besoins portant sur des téléphones n'a été faite en ce sens. Lorsqu'il a été interpellé sur les faits, l’ex-Daf a avoué avoir fait, à son profit, la commande des deux téléphones portables.

Ainsi, d’après nos sources, O. T. a renseigné avoir constaté sur les facturations que le nommé S. S. a augmenté, depuis l'année 2022, à leur insu, son forfait "Teranga" pour le faire passer de 19 900 F CFA à 39 900 F CFA. Ayant des doutes sur les agissements du Daf, indique-t-on, le DG a ordonné un contrôle sur sa gestion.

Ainsi, il a été découvert que le mis en cause a fait des majorations sur les salaires du personnel, sur une période de trois mois, et a encaissé indûment le surplus.

En outre, étant gestionnaire du compte des paiements digitaux de la société ouvert à Wave, il faisait aussi des transferts et des retraits frauduleux de fonds vers son propre compte.

En définitive, le préjudice total est estimé à 138 518 016 F CFA. Convoqué à la police, il a reconnu, dit-on, sans ambages les faits qui lui sont reprochés. Il a déclaré avoir profité des facilités faites par la Sonatel à la société Soprodel pour commander les téléphones portables au nom de la société, mais pour son propre compte. Il a aussi reconnu avoir fait unilatéralement la demande auprès de la Sonatel pour augmenter 20 000 F CFA sur son forfait ‘’Teranga’’.

S. S. a également reconnu qu’il a majoré les salaires du personnel en mentionnant sur les chèques un montant supérieur à celui des salaires à payer à la fin du mois. Après avoir retiré le montant inscrit sur les chèques et payé le personnel, il encaisse le surplus. Il n'a pas précisé le montant qui varie suivant les mois, cependant.

Par ailleurs, en sa qualité de gestionnaire du compte des paiements digitaux de la société Soprodel ouvert à Wave, le mis en cause a avoué y avoir effectué des transferts et des retraits de fonds vers sa propre ligne téléphonique. Dans la même veine, indique-t-on, il a aussi reconnu avoir détourné et utilisé les recettes de la société à des fins personnelles.

À la police, il a voulu transiger sous condition, mais le plaignant a refusé sa proposition. Il a exigé le remboursement immédiat de ses fonds.

S. S. a été placé sous mandat de dépôt.

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)