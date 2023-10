Accusé d’être lié aux Frères musulmans, Karim Benzema contre-attaque

Alors que Gérald Darmanin l'accuse d'être lié aux Frères musulmans, Karim Benzema réfléchit à poursuivre en justice le ministre de l'Intérieur.

Benzema est au coeur d'une polémique en France... C'est une interview qui fait beaucoup de bruit. Invité lundi soir sur le plateau de CNews, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a évoqué plusieurs sujets chauds de l'actualité, et notamment le conflit israélo-palestinien. Un thème dans lequel il a été question de… Karim Benzema (35 ans).

Depuis dimanche, l'attaquant d'Al-Ittihad est critiqué pour avoir soutenu, sur le réseau social X, «les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n'épargnent ni femmes ni enfants» , sans avoir publié de message de soutien envers les victimes des attaques du Hamas en Israël le 7 octobre. «C'est l'émotion sélective. Quand on a une voix qui porte comme monsieur Benzema, on a une responsabilité quand on tweete» , a déclaré Darmanin, avant d'aller plus loin : «Monsieur Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les Frères musulmans» , une confrérie islamiste réputée proche du Hamas.

La réponse du clan Benzema

Contacté ce mercredi par le quotidien Le Parisien, le cabinet du ministère de l'Intérieur a précisé la pensée du ministre. «Depuis plusieurs années, nous constatons une lente dérive des prises de position de Karim Benzema vers un islam dur, rigoriste, caractéristique de l'idéologie frériste consistant à diffuser les normes islamiques dans différents espaces de la société, notamment dans le sport» , explique le clan Darmanin.

Un peu plus tard, son avocat Me Hugues Vigier a réfuté tout lien entre l'attaquant d'Al-Ittihad et l'organisation islamiste. «Ceci est faux ! Karim Benzema n'a jamais eu la moindre relation avec cette organisation, explique le conseil de l'ancien Madrilène au journal régional. Il a d'ailleurs choisi de vivre en Arabie qui a décrété ladite organisation terroriste, ce que n'a jamais fait la France.» Et Benzema prépare sa contre-attaque.

Benzema envisage de porter plainte contre Darmanin

Le Ballon d'Or 2022 réfléchit à poursuivre en justice le ministre de l'Intérieur. «Nous réfléchissons à des poursuites à l'encontre de ce ministre en application par exemple de la loi sur la manipulation de l'information chère à notre gouvernement… et de la diffamation voire de l'injure publique, parce que ce lien inexistant avec les Frères musulmans qu'il dit pourtant notoire est évidemment présenté comme dépréciatif. Il n'est pas acceptable que ceux qui gouvernent se croient autorisés à tout par pur opportunisme» , lance Me Hugues Vigier.

Par ailleurs, le joueur formé à Lyon a décidé de porter plainte pour diffamation contre la députée européenne Nadine Morano, qui l'a qualifié d'«élément de propagande du Hamas» , et le publicitaire Frank Tapiro, lequel l'a accusé de «complice du terrorisme» . Il envisage aussi une action en justice contre la sénatrice LR des Bouches-du-Rhône, Valérie Boyer. Cette dernière a demandé le retrait du Ballon d'Or de l'international français et la déchéance de sa nationalité. «Nous ne pouvons accepter qu'un binational français, internationalement connu, puisse déshonorer et même trahir ainsi notre pays» , a-t-elle lancé dans un communiqué de presse.

Une polémique dont on n'a pas fini d'entendre parler

Maxifoot