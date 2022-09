Une nouvelle plateforme d’informations qui traitera spécifiquement de la thématique migratoire va être lancée par AfricTivistes, le 29 septembre prochain, d’après un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’. ‘’A cet effet, un webinaire sera organisé sur le thème “La question migratoire : au-delà du sensationnel, de la politisation et des préjugés !“. Le projet dialogue migration d’AfricTivistes a pour objectif de mettre à la disposition du public une plateforme web pour coproduire et diffuser des informations vérifiées, contextualisées et circonstanciées sur la migration, loin des clivages politiques et du sensationnel’’, annonce-t-on. Et ‘’une fois lancée, l’équipe éditoriale va produire une information fiable et équilibrée sur les migrations.

La plateforme abritera aussi un espace d’informations et de dialogue sur les migrations. Elle servira de point de référence aux journalistes et acteurs travaillant sur les migrations. Elle sera également une source de référence pour les individus ayant un projet de migration légale. En plus du fact-checking, elle publiera des données ouvertes sur la question : rapports et documentation existante’’. Ainsi, ‘’cette plateforme développée entièrement par AfricTivistes va participer à revoir le narratif autour de la question pour produire un discours plus respectueux des droits des migrants et inciter au respect des droits humains et de la dignité des migrants’’.

Il est précisé dans le texte que ‘’dans la première phase du projet dialogue migration, l'équipe rédactionnelle se penchera particulièrement sur l’actualité migratoire à travers des reportages inédits, des portraits, des interviews et des enquêtes sur le sujet. Il y aura également une partie fact-checking et un espace dialogue pour les candidats à la migration régulière ou non régulière, les jeunes, les citoyens militants, les membres des organisations de la société civile, les blogueurs, les web activistes, les professionnels des médias’’.