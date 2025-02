Le Sénégal est qualifié pour l’Afrobasket masculin 2025, grâce à sa victoire face au Rwanda (96-73), ce vendredi, en match de la première journée de la troisième et dernière fenêtre des qualifications.

Sans surprise, l’équipe du Sénégal a validé son ticket qualificatif pour l’Afrobasket masculin 2025. Les Lions ont battu le Rwanda (3e, 5 pts), ce vendredi, sur le score de 96 à 73 en match comptant pour la première journée du troisième et dernier tour des éliminatoires. Le Sénégal poursuit sa course solo en tête du groupe C, avec 8 pts (quatre victoires en autant de sorties). Il est suivi du Cameroun (2e, 7 pts) également qualifié à la suite de sa victoire (82-65) face au Gabon (4e, 4 pts), ce vendredi.

Les hommes de Mamadou Guèye Pabi ont démarré timidement la rencontre en faisant jeu égal au compteur avec les Amavubi. Branco Badio et ses coéquipiers ont pris les devants en menant de cinq points (7-2). Mais les Rwandais ont réussi à contenir l’adversaire grâce à une bonne stratégie défensive mise en place par Cheikh Sarr. Ils ont pu aussi compter sur l’adresse de Robeyns Williams sur les tirs primés. L’Américains naturalisé rwandais et ses coéquipiers ont égalisé à la fin du premier quart-temps (13-13).

La force de la jeunesse

Pour donner un nouveau souffle à son équipe, le coach a procédé à un turn-over, en faisant entrer de jeunes joueurs comme Jean-Jacques Boissy et Babacar Sané. Le coaching de Pabi s’est révélé gagnant, puisque ces deux joueurs ont redynamisé l’équipe, qui a dominé le deuxième quart-temps avec 18 points d’écart (48-30). En plus d’avoir imprimé du rythme au jeu des Lions, ils ont ajusté leur adresse dans le jeu. Jean-Jacques a d’ailleurs inscrit le premier tir primé de son équipe. Dans ce registre, les deux joueurs ont inscrit 46,6 % des paniers à trois points (7 sur 15). L’ancien meneur de l’AS Douanes a été très précieux dans le jeu offensif, pour avoir inscrit 19 points (4 paniers à trois points) et servi 6 passes décisives. Ce qui lui a valu la meilleure évaluation du match (+20).

Quant à Sané, il a inscrit 17 points (3 tirs primés) et réalisé 2 interceptions.

Un autre jeune joueur s’est illustré durant ce match. Il s’agit d’Ousmane Ndiaye, qui a remplacé Mouhamed Camara sur la liste de la fenêtre de février. Grâce à sa grande taille, l’ailier fort de 20 ans (2,10 m) a beaucoup contribué dans la raquette en récupérant cinq rebonds offensifs. Il a également été d’un apport précieux dans le jeu extérieur. L’ancien U18 du Sénégal a inscrit 3 paniers primés pour 12 points marqués. Il a réalisé 3 interceptions et 2 passes décisives. Il a obtenu la deuxième meilleure évaluation du match (+19).

Des errements à gommer

Les Sénégalais sont partis à la mi-temps avec une avance confortable de 18 points. La seconde période s’annonçait donc facile pour les hommes de Mamadou Guèye Pabi. Mais c’était sans compter sur la détermination des Rwandais. Cheikh Sarr et ses joueurs ont regagné le parquet de la salle Ibn Yassine de Rabat avec la ferme volonté d’inverser la tendance. L’ancien sélectionneur national du Sénégal a misé sur une défense haute très agressive. Il a donc lancé l’autre Américain de l’équipe rwandaise, Antino Jackson. Le meneur de l’APR BBC a beaucoup perturbé le jeu sénégalais par son pressing sur le porteur du ballon. Il a d’ailleurs réalisé deux interceptions et cinq passes décisives.

Comme dans le premier quart-temps, les Rwandais ont fait jeu égal avec les Sénégalais au tableau d’affichage, 20-20. Cela est également dû à des errements notés dans le jeu des Lions. Par moments, les joueurs de Pabi ont manqué de rigueur en faisant montre de laxisme dans leur défense. Même dans leur possession, ils ont parfois été légers dans leur jeu. C’est d’ailleurs ce qui explique les cinq pertes de balle de Jean-Jacques Boissy.

La confirmation face au Cameroun

Mission accomplie pour Mamadou Guèye Pabi. Le Sénégal va jouer sa 30e participation à l’Afrobasket en Angola, du 12 et au 24 août 2025. Les Lions ont cependant deux rendez-vous durant le week-end, contre le dernier du classement, le Gabon, ce samedi, et le Cameroun, demain dimanche. Ce dernier match s’annonce comme la ‘’finale’’ de la poule C. L’enjeu de la rencontre sera le contrôle de la première place, occupée pour le moment par le Sénégal. Youssoupha Ndoye et ses coéquipiers avaient remporté la première manche, à Dakar, sur le score de 87 à 83. Cette victoire était une revanche pour les Sénégalais surpris par les Lions Indomptables (74-80) en finale du tournoi de qualifications olympiques aux JO Paris-2024, à Lagos, en août 2023.

Ce dimanche sera donc le match de la confirmation pour les quintuples champions d’Afrique face à une équipe camerounaise sur une bonne dynamique. Menés par l’Américain Jeremiah Hill, les hommes d’Aboya Baliaba ont battu le Gabon (82-65) et vont affronter le Rwanda ce samedi.

LOUIS GEORGES DIATTA