L’équipe nationale du Sénégal de Basket est logée dans la poule D du prochain Afrobasket masculin, prévu du 24 août au 05 septembre à Kigali. Le tirage au sort a été effectué, ce vendredi, par la FIBA Afrique dans la capitale rwandaise.

Les Lions du basket connaissent leurs adversaires de la phase de groupe lors de l’Afrobasket masculin. Ils partagent la poule D avec le Cameroun, le Sud Soudan et l’équipe qui se classera deuxième dans la poule E des éliminatoires qui est composé du Cap-Vert (2e, 6 pts, -37), du Maroc (3e, 6 pts, -56) et de l’Ouganda (4e, 5 pts, -12). Le groupe E des éliminatoires a donné pour le moment un qualifié, l’Egypte. Les deux places restantes donc se jouent entre le Cap-Vert, le Maroc et l'Ouganda. Ces équipes vont se croiser du 8 au 15 juillet. Celle classée 2e va rejoindre le groupe des Lions et le 3e la poule A. L’Ouganda n’avait pas joué lors de la fenêtre de février à cause de cas de Covid-19 dans son équipe. Ses 3 matches ont été donc reportés à juillet.

Le Sénégal est la tête de poule de son groupe grâce à son palmarès et à son classement lors du dernier Afrobasket en 2017 (Bronze). Les Lions tenteront de reconquérir le titre continental derrière lequel ils courent depuis 23 ans, leur dernier sacre remonte en 1997, à domicile. Ses adversaires dans la poule D sont de moindre calibre, le Cameroun s’est classé cinquième lors du dernier Afrobasket, alors que le sud Soudan sera à sa première participation. Cependant, les Bright Stars ont gagné leur place dans le gotha du basket africain lors des éliminatoires en réalisant la performance de battre le Mali et le Rwanda à l’aller comme au retour. Conduit par l’ancien ailier des Chicago Bulls (NBA) Luol Deng, président de la Fédération sud soudanaise de basket et entraîneur de l’équipe masculine, le Sud Soudan a aussi vu son classement Fiba grimpé de neuf places, l’installant à la 98e place mondiale.

La Tunisie, champion d’Afrique en titre, est dans le groupe B avec l’Egypte, la Guinée et la Centrafrique. Pour sa part, le Rwanda, pays hôte de la compétition, partage la poule A avec l’ogre angolais, nation la plus titrée avec 11 sacres, et la RD Congo. Elle sera complétée par le 3e de la poule E des éliminatoires. Le groupe C a la particularité de regrouper 3 sélections de l’Afrique de l’ouest : le Nigeria, vice-champion d’Afrique, la Côte d’Ivoire et le Mali, qui croiseront le fer avec le Kenya.

La phase de groupes se dispute du 24 au 26 août, les deux premières équipes de chaque poule seront qualifiées pour les quarts de finale. L’entraîneur du Sénégal, Boniface Ndong, aura l’occasion de jauger son équipe lors du tournoi de qualification olympique prévu du 29 juin au 4 juillet prochains à Belgrade, en Serbie.

Composition des groupes : Poule A : Rwanda, RD Congo, Angola, 3e qualifié groupe E (Maroc, Cap-Vert ou Ouganda) Poule B : Tunisie, Centrafrique, Egypte, Guinée Poule C : Nigeria, Côte d’Ivoire, Kenya, Mali Poule D : Sénégal, Cameroun, Sud Soudan, 2e qualifié groupe E (Maroc, Cap-Vert ou Ouganda)

SOKHNA ANTA NDIAYE