L’équipe nationale masculine de basket du Sénégal des moins de 18 ans a battu ce vendredi au Caire celle du Mali (80-78) en match comptant pour l’Afrobasket de la catégorie abrité par l’Egypte). Les Lionceaux vont affronter l’Egypte, pays organisateur, samedi, pour leur deuxième sortie. Les protégés Madiène Fall, vice-champions d’Afrique en titre, vont rencontrer la Guinée, dimanche.

A l’issue de cette phase de poules, les équipes vont se retrouver pour les demi-finales, le 8 décembre. Le premier de chacun des deux poules va rencontrer le quatrième de l’autre, alors que les équipes classées deuxième et le troisième vont en découdre avant la finale prévue le 9 décembre.

…Les Lioncelles n’ont pas résistée face aux Maliennes

L’équipe du Sénégal U18 s’est lourdement inclinée face au Mali en match comptant pour la manche aller de l’Afrobasket de la catégorie. Les protégées d’Ousmane Diallo ont été battues sur le score de 37-61. Dans ce duel, les joueuses du coach Ousmane Diallo ont pourtant remporté le premier quart-temps (13-21) avant de se faire rattraper et devancer par les Maliennes avant la pause (28-21). Conduite par Diarrah Issa Sissokho et Alma Kouyaté, elles vont se détacher dans le 3e quart-temps, profitant des erreurs des joueuses sénégalaises. Les dix dernières minutes ne seront qu’une formalité pour les championnes d’Afrique en titre qui terminent en force le match et l’emportent au finish.