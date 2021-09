Quarante-deux millions de francs CFA ! C’est la somme que Mamadou Ndiour et ses acolytes ont arraché à Baye Ndiaga Syll. Jugés hier à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour vol en réunion commis avec violence et effraction, ils risquent tous cinq ans d’emprisonnement ferme.

L’agression de Baye Ndiaga Syll ne restera pas impunie. En effet, ses bourreaux, Mamadou Ndiour, Ndiassé Sarr, Cheikh Dione Ousmane Sall, Amar Sall et Sadio Demba, risquent cinq ans de prison ferme, si les juges du tribunal des flagrants délits de Dakar suivent le réquisitoire du parquet. Les prévenus ayant réussi à emporter la somme de 42 millions de francs CFA que détenait ce collaborateur du commerçant Thierno Niang, ne sont pas restés en cavale pendant très longtemps. Une dizaine de jours après leur forfait, ils sont tous tombés dans les mailles des filets des policiers de la Sûreté urbaine. Placés sous mandat de dépôt, les prévenus ont tour à tour expliqué le déroulement cette agression digne d’un film hollywoodien. Ils sont poursuivis pour vol en réunion commis avec violence et effraction. Des faits qu’ils ont tous reconnus, à l’exception d’Ousmane Sall et d’Amar Sall.

Mamadou Ndiour, vigile dans l’immeuble où les faits se sont déroulés, un bâtiment abritant un bureau de change au deuxième étage, reçoit la visite quotidiennement du nommé Baye Ndiaga Syll. Ce dernier à l’habitude de détenir d’importantes sommes d’argent et le vigile le sait bien.

En effet, le collaborateur du commerçant aurait, selon le prévenu, perdu 25 millions de francs CFA que le vigile a ramassés et les lui a restitués. Mais, dit-il, à cause des temps qui sont durs, il a cédé à la tentation de voler à ce monsieur qu’il a l’habitude de voir se balader dans l’immeuble avec plusieurs millions de francs CFA.

Ainsi, il s’en est ouvert à son ami Ndiassé. Celui-ci adhère sans hésitation à sa proposition et lui trouve d’autres bras, pour mener à bien leur plan. Et pour se faire, renseigne Mamadou Ndiour, une réunion a été organisée par le gang, au terrain de l’Unité 20 des Parcelles-Assainies. Durant leur rencontre, ils ont fixé la date de l’assaut et comment ils allaient procéder. ‘’Comme je connaissais bien l’immeuble, j’étais chargé de leur indiquer les chemins à prendre, pour éviter les caméras de surveillance. Je leur ai conseillé de se planquer à la terrasse, pour ne pas se faire prendre. Dès que Baye Ndiaga Syll est sorti du bureau de change, j’ai donné le signalement à Cheikh Dionne et aux autres qui l’ont rejoint dans l’ascenseur. Ils l’ont étranglé et l’ont traîné à la terrasse où ils l’ont bâillonné avec du scotch avant de s’emparer du butin’’, a narré le comparant.

A l’en croire, après leur forfait, ils se sont rendus à Camberène, dans le magasin d’Ousmane, pour se partager le pactole. ‘’Chacun a reçu 8 millions 200 mille francs CFA. Maintenant, je regrette vraiment mon acte’’, dit-il. En outre, il a disculpé Amar Sall. Quant à Ousmane Sall, même s’il n’a pas participé au vol, il a reçu sa part.

Mêlé à cette affaire à cause de son ami Sadio Demba qui est également poursuivi pour offre ou cession de chanvre indien, Amar Syll, après contestation, sur contestations, finit par balancer : ‘’L’adjudant a dit qu’il allait me punir. Selon lui, c’est à cause de moi s’il n’est pas allé à l’aéroport accueillir son épouse. Pour ce fait, il a dit que je suis le complice de Sadio Demba. Mon seul tort a été d’avoir remis le sac qui contenait la part de mon ami aux flics. J’ignorais qu’il y avait du chanvre indien à l’intérieur’’, s’est-il dédouané.

Par ailleurs, il ressort de la procédure que la partie civile, qui n’a pas comparu hier, a reçu une partie de son argent.

La représentante du parquet ayant requis cinq ans d’emprisonnement ferme, les avocats de la défense ont estimé que la peine est trop sévère. Ils ont sollicité une application de la loi pénale et d’accorder une seconde chance aux prévenus. Selon eux, leurs clients ont bien assimilé la leçon.

L’affaire mise en délibéré, le jugement sera rendu le 14 septembre prochain.