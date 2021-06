A la fin de la victoire (2-0) contre le Cap-Vert, hier, le sélectionneur national, Aliou Cissé, s’est dit satisfait de la prestation de ses joueurs. Cette victoire, dit-il, était importante pour réconcilier l’équipe avec le peuple sénégalais, surtout après les ratés de mars.

‘’Je loue surtout la sérénité de nos garçons’’

‘’Au-delà du score, c’est surtout la façon dont on a abordé le match. On n’a jamais perdu le fil dans ce match, que ce soit en première période où, si on était un peu plus adroit, on aurait pu en sortir avec au moins 1 but à 0. Cela n’a pas été le cas. A la mi-temps, on a rectifié un petit peu, tactiquement. Je loue surtout la sérénité de nos garçons. Ils n’ont jamais paniqué face à une très bonne équipe du Cap-Vert qui est venu jouer très bas, avec un bloc qui a bien défendu. Sur un terrain difficile, je pense qu’on a quand-même concrétisé nos occasions. Je pense que c’est qui est intéressant.’’

‘’Nampalys, pas quelque chose de très grave’’

‘’C’est surtout une performance collective. C’est vrai qu’à travers le collectif, il y a une performance individuelle. Abdou (Diallo), on le connait, c’est un garçon qui est très intéressant. Aujourd’hui, il a montré au monde entier qu’il est capable de jouer sur le continent africain. En face, il y avait un client, c’est Tavarez. Il a su bien mener sa barque.

Pour la blessure de Nampalys, je ne suis pas encore sûr, mais, je crois que c’est à l’adducteur. Mais le docteur Fédior nous dira ce qu’il en est. Je ne crois pas que ce soit quelque chose de très grave.’’

‘’On vu des garçons qui ont eu envie de répondre aux critiques’’

‘’Je suis satisfait des deux rencontres, de l’état d’esprit qu’ont eu nos garçons, pendant dix jours. Je veux vraiment les féliciter. Faire des performances comme ça, alors qu’ils ont joué pratiquement trente, quarante matches. Certains d’entre eux ont pratiquement soixante matches. Cela prouve l’amour qu’ils ont pour le peuple sénégalais. C’est important de continuer à les appuyer, les encourager.

C’était important sur ces deux matches de gagner, dans la mesure où, quand le Sénégal joue, le peuple, nos supporters attendent la victoire. Sur ces deux matches, on vu des garçons concernés, qui ont envie de répondre à toutes ses critiques sur nous. On a pris certaines qui étaient positives. Cela nous a permis de nous remettre en question nous tous. Et aujourd’hui, je suis vraiment satisfait de mes garçons, de la grosse performance qu’ils ont réalisée.’’

‘’Sadio est capable de tirer des penalties’’

‘’Sadio Mané fait partie des tireurs. On en a d’autres. Sadio est capable de tirer des penalties, mais, il y aussi des garçons qui sont sur notre liste. C’est normal que le 11 reste inchangé. On a depuis un certain temps constitué un groupe Sénégal intéressant de 23 à 26 joueurs capables de jouer dans cette équipe. C’est important aussi de laisser du temps de jeu à une équipe, pour qu’elle puisse, en un moment donné, trouver les automatismes, en s’entrainant et d’évoluer ensemble. C’est comme ça qu’ils pourront se retrouver. Lors du 2e match, on a décidé que, hormis Edouard qui rentre dans l’équipe, de reconduire le 11 de départ, tout en sachant que, dans mon onze, c’est 17, 18 joueurs aujourd’hui qui sont titulaires dans cette équipe nationale du Sénégal.’’

‘’Important de montrer que nous sommes le Sénégal’’

‘’La jeunesse c’est important, que ce soit celle sénégalaise ou africaine. Le Cap-Vert fait partie de nous, nous du Cap-Vert. Chaque Sénégalais a une moitié cap-verdienne, moitié sénégalaise, d’autre moitié bissau-guinéenne... C’est un peu la suprématie de la sous-région qui est en jeu, quand on rencontre des équipes que ce soit le Cap-Vert, la Gambie, le Mali, toutes ses équipes des frontalières. Il est important pour nous de nous imposer, de montrer que nous sommes le Sénégal. En réalité que ce soit Sadio Mané ou Tavarez, tous ces jeunes de la sous-région s’identifient à eux. Nous les encourageons à être comme eux. Il suffit juste de croire en leurs rêves. Dans le football, si vous croyez en vos rêves et que vous travaillez dur, vous pouvez y arriver.’’

‘’Surpris du coup-franc de Gana’’

‘’Moi aussi j’ai été surpris du coup-franc de Gana, parce qu’il n’a pas l’habitude de les frapper. Mais, le fait d’évoluer dans des clubs où il y a de vais tireurs, c’est normal à force de les côtoyer, il a pris ses responsabilités. Effectivement, sur ce coup de pied arrêté, ça nous a décantés le match et nous a mis sur la bonne voie. Je le félicite et l’ensemble de l’équipe.’’

PEDRO LEITAO BRITO (COACH CAP-VERT) ‘’Le Sénégal était la meilleure équipe sur le terrain’’ ‘’Cela a été un match très important pour le Cap-Vert. Le Sénégal nous a créé beaucoup de problèmes et c’est l’une des meilleures équipes d’Afrique. Cela nous permettra de mieux améliorer notre jeu. J’ai tenté de diversifier la tactique de jeu, face à l’une des meilleures équipes d’Afrique. On a une équipe très jeune où certains joueurs jouent pour la première fois en sélection. Je suis très satisfait de ce match. Sur l’ensemble de la rencontre, on a essayé de répondre au jeu de l’adversaire. On a eu quelques occasions, mais le Sénégal était la meilleure équipe sur le terrain. J’encourage mes joueurs pour l’avenir. C’est une équipe qui en train de monter petit à petit.’’

LOUIS GEORGES DIATTA