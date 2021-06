L’équipe du Sénégal poursuit son regroupement, en vue des matches amicaux contre la Zambie et le Cap-Vert, respectivement le 5 et le 8 juin. Faisant face à la presse, hier, le sélectionneur national, Aliou Cissé, a souligné la diligence des fédéraux dans la recherche de sparring-partners, dès la déprogrammation des deux premières journées des éliminatoires du Mondial 2022.

L’équipe du Sénégal s’est adaptée à la décision des instances internationales de reporter les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 de juin à septembre prochain, a déclaré le sélectionneur national, Aliou Cissé en conférence de presse. ‘’Après les matchs contre le Congo et Eswatini, nous avons basculé sur les éliminatoires, quand la décision est tombée, nous nous sommes adaptés en trouvant ces matchs amicaux’’, a expliqué Aliou Cissé répondant à une question à ce sujet. Le Sénégal qui s’était déjà projeté dès le mois de mars sur les matchs contre le Togo et le Congo en éliminatoires de la Coupe du monde 2022, ‘’est toujours en alerte et s’adapte à toutes les situations’’, a précisé le technicien sénégalais. Pour autant, le Sénégal a envie de faire de gros matchs contre la Zambie et le Cap Vert, le 5 et le 8 juin, afin de préparer dans les meilleures conditions les deux matchs éliminatoires reportés à septembre, a ajouté Cissé.

Le coach s’est aussi exprimé sur le cas de Youssouf Sabaly. L’arrière droit des Lions, absent, mardi, de la séance d’entrainement de l’équipe nationale va retourner en France ‘’pour des raisons personnelles’’, a-t-il annoncé. ‘’La raison est simple, il est absent, il doit retourner en France pour raisons personnelles’’, a déclaré Aliou Cissé espérant retrouver son défenseur pour le deuxième match amical contre le Cap Vert, le 8 juin. Sabaly, formé au Paris-Saint-Germain où il n’a jamais réussi à s’imposer, a joué ces dernières années aux Girondins Bordeaux où son contrat est arrivé à expiration. En mars, l’équipe bordelaise qui a bataillé jusqu’à la dernière journée pour sauver sa place, lui avait proposé un contrat auquel le défenseur sénégalais n’avait pas encore favorablement répondu. Des médias français font état des intérêts de Naples pour le joueur.

Les attaquants Habib Diallo (RC Strasbourg, France) et Sada Thioub (Angers, France), convoqués par Cissé, sont également absents. Ils ont été remplacés par Mame Baba Thiam (Fenerbahçe, Turquie) et Abdallah Sima (Slavia Prague, République tchèque).

Cissé félicite Mendy et les Lions du beach soccer

Le sélectionneur national a salué la victoire d’Edouard Mendy en Ligue des champions avec son club de Chelsea (élite anglaise). ‘’Si on jette un coup d’œil sur le passé d’Edouard (Mendy), qu’il puisse arriver à ce niveau, être champion d’Europe, c’est grand et comme quoi, il ne faut jamais abandonner’’, a-t-il dit, faisant référence aux difficultés du portier sénégalais à passer professionnel.

Après avoir évolué en amateurs dans plusieurs clubs dont Marseille, Mendy a attendu l’âge de 24 ans pour signer son premier contrat professionnel à Reims, en Ligue 2 française. Edouard Mendy a raison de ‘’rêver grand, de penser grand’’, a indiqué le sélectionneur national, ancien joueur de Sedan, PSG, Montpellier (France), mais aussi Birmingham et Portsmouth en Angleterre. ‘’Nous avons espoir qu’il va continuer à performer et apporter son expérience en équipe nationale’’, a-t-il dit, indiquant que les Lions ont besoin de ce genre de profil. ‘’Ce profil, on en a besoin, c’est bon pour notre équipe nationale, notre football’’, a insisté le sélectionneur national.

Aliou Cissé a aussi félicité l’équipe nationale de beach soccer qui a remporté la Can, à Saly. ‘’Ce qu’ils ont fait est extraordinaire. Gagner la Can pour la 6e fois, c’est très fort, c’est un groupe expérimenté, très professionnel et qui travaille bien, il faut féliciter tout le monde, les joueurs, le staff, Ngalla Sylla, Mamadou Diallo, l’ancien international. Ils ont fait du bon boulot’’, s’est extasié le sélectionneur national à la fin de la séance d’entraînement tenue au stade Lat Dior de Thiès.

