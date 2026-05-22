L’équipe du Sénégal va jouer son dernier match de préparation à la Coupe du monde 2026, ce mardi (23h) à San Antonio, contre celle de l’Arabie saoudite. Battus par les États-Unis le 31 mai dernier, les Lions ont besoin de renouer avec la victoire pour aborder le Mondial avec plus de sérénité.

À quarante-huit heures du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, au Canada, au Mexique et aux États-Unis, le Sénégal effectue sa dernière sortie de préparation. Les Lions vont affronter l’équipe de l’Arabie saoudite dans la nuit de mardi à mercredi (23 h), au Toyota Field de San Antonio (États-Unis).

Les Sénégalais sont logés dans la poule I en compagnie de la France, de la Norvège et de l’Irak, alors que les Saoudiens partagent le groupe H avec l’Espagne, le Cap-Vert et l’Uruguay. Les deux équipes n’ont pas l’habitude de se rencontrer. Leurs deux dernières oppositions remontent à 1998 et 2002, dans le cadre de matchs amicaux, tous remportés par l’Arabie saoudite.

Pape Thiaw et ses hommes ont raté leur premier test en tombant devant les États-Unis (3-2), le dimanche 31 mai à Charlotte. Après ce revers, les champions d’Afrique doivent terminer cette phase de préparation par une victoire pour dissiper tout sentiment de doute avant la grande entrée en lice face à la France, le 16 juin prochain.

Face à la Team USA, le sélectionneur national avait aligné un onze assez inédit, avec Abdoulaye Seck et Mamadou Sarr dans l’axe, une première pour eux comme titulaires. Au milieu de terrain, Pape Thiaw avait opté pour un trio inédit composé de Lamine Camara, Habib Diarra et Bara Sapoko Ndiaye, qui faisait sa première apparition sous le maillot du Sénégal.

Pour cette dernière répétition, le coach devrait tester le onze qui devrait démarrer le match face aux Bleus. Tous les cadres devraient, a priori, être à la disposition de l’entraîneur, à l’exception du capitaine Kalidou Koulibaly, qui a repris les entraînements tout récemment. Rétabli de sa blessure en club, Idrissa Gana Gueye s’est entraîné avec le groupe et sera disponible contre l’Arabie saoudite. Le joueur de 36 ans a été éloigné des pelouses depuis le 25 avril.

Pour sa part, l’Arabie saoudite a remporté son dernier match de préparation face à Porto Rico (3-0), vendredi dernier, mettant ainsi fin à une série de quatre défaites consécutives. Ce résultat constitue la première victoire de Georgios Donis sur le banc des Faucons.

Le technicien grec a remplacé Hervé Renard, licencié de son poste de sélectionneur de l’Arabie saoudite à la mi-avril 2026, à la suite de résultats décevants en matchs amicaux (4-0 contre l’Égypte et 2-1 face à la Serbie). Pour sa première sortie, Donis s’est incliné face à l’Équateur (2-1), le 31 mai.

Les Saoudiens, qui disputent le quatrième Mondial de leur histoire, tenteront de réaliser une solide performance face à un adversaire plus coriace que Porto Rico.

LOUIS GEORGES DIATTA