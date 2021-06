Ce dimanche, l'ailier de l'Angleterre Raheem Sterling (26 ans, 62 sélections et 15 buts) a marqué le but de la victoire face à la Croatie (1-0) lors de la première journée du groupe D à l'Euro. A Wembley, le joueur de Manchester City a réalisé l'un de ses rêves. "C’est un sentiment incroyable. J’ai toujours dit que si je jouais à Wembley dans un grand tournoi international, mon rêve était de marquer et je l’ai fait.

Je devais marquer dans mon jardin et je suis ravi de l'avoir fait. (...) C'est super de démarrer avec une victoire et on espère s'appuyer dessus. Cela a été une longue saison pour moi, j'étais impatient d'être ici et de commencer à jouer avec l'Angleterre parce que je savais que ce serait une expérience positive", a savouré Sterling.