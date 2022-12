Samedi (16h), l'Angleterre défie l'équipe de France lors des quarts de finale de la Coupe du monde au Qatar. Un match important pour le latéral droit de Manchester City, Kyle Walker (32 ans, 72 sélections) prêt à rendre difficile la vie de l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (23 ans, 63 sélections et 33 buts). "Les matchs que j’ai joués contre lui vont m’aider, c’est certain.

C’est un joueur fantastique, la tâche ne va pas être facile, c’est l’un des meilleurs, si ce n’est le meilleur. Je sais ce que j’ai à faire pour l’arrêter, je ne me sous-estime pas. Je l’ai déjà joué, j’ai affronté de nombreux autres grands joueurs aussi", a prévenu le Britannique en conférence de presse.

"Nous respectons le fait que c'est un bon joueur en bonne forme, mais je ne vais pas lui dérouler un tapis rouge et lui dire d'aller marquer. Il ne va pas m'empêcher de gagner une Coupe du monde pour mon pays. (...) Je dois le traiter comme un autre match. Je dois faire très attention et lui donner le respect qu'il mérite, mais pas trop de respect parce qu'il joue aussi contre l'Angleterre et nous pouvons lui poser des problèmes", a rajouté Walker.