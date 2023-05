Les coordonnateurs départementaux de Pastef réclament la libération de Bassirou Diomaye Faye et des autres détenus politiques. Hier, ils ont dénoncé les conditions de leur arrestation et invité les militants à se mobiliser pour la marche du 25 mai prochain.

Les coordonnateurs départementaux du parti Pastef ont apporté, hier, leur soutien à leurs camarades qui sont sous les liens de la détention, dont Bassirou Diomaye Faye. Lors d’une conférence de presse, ils ont tiré à boulets rouges sur le régime.

En effet, dénoncent-ils, Bassirou Diomaye Faye a fait l’objet d’’’un enlèvement par le régime despotique de Macky Sall’’. ‘’Sur une simple convocation de la Dic à laquelle il est allé répondre tranquillement, il a finalement été arrêté devant son lieu de travail au-delà de 22 h’’, s’indigne le porte-parole du jour Bassirou Diouf, par ailleurs coordonnateur départemental de Pastef/Gossas qui a aussi apporté son soutien à son collègue Abdoulaye Sow. Ce dernier, en prison depuis le 20 mars, n’a jusqu’à présent pas été entendu sur le fond du dossier.

‘’Ces méthodes d’un autre âge ne laissent plus aucun doute sur les intentions de Macky Sall d’éliminer toute personne qui s’oppose à son régime. Sur des prétextes fallacieux d’offense au chef de l’État et de diffamation d’un corps constitué (la magistrature), Bassirou est privé de liberté, depuis le 14 avril’’, poursuit M. Diouf qui était aux côtés de Pape Oumar Sarr, le coordonnateur départemental de Kanel, Assane Diop, coordonnateur départemental de Rufisque et Boucar Diop, coordonnateur départemental de Fatick.

Ainsi, ils partagent les propos du SG qui lui ont valu son arrestation. À leurs yeux, si la grande majorité des magistrats sont des hommes de valeur en qui ils ont beaucoup de respect et de considération, ce n’est pas le cas des autres. ‘’Sans aucun doute, il existe une minorité de magistrats sur qui le président Macky Sall s’appuie pour faire de sales besognes. Les traitements de dossiers judiciaires opposant le président Ousmane Sonko à Adji Sarr ou à Mame Mbaye Niang révèlent, à suffisance, la partialité de ces magistrats et leur volonté à aider à éliminer le président Ousmane Sonko de la Présidentielle de 2024’’, poursuit Bassirou Diouf. ‘’Le SG Bassirou Diomaye Faye n’a rien inventé. Ce qu’il a dit est une vérité indubitable’’.

À cet effet, les coordinateurs de Pastef/Les patriotes exigent la libération sans condition de Bassirou Diomaye Faye. Ils exigent également la fin des poursuites judiciaires contre les responsables qui sont en prison ou sous bracelet électronique et la libération de tous les autres militants et sympathisants ‘’dont le seul tort est de s’être engagés’’. De leur point de vue, l’opération ‘’Weur Ndombo’’, ‘’Nemmeku Tour’’, la vente des bracelets, la mobilisation inédite de la jeunesse, dans les centres d’inscription ont fini de créer ‘’la peur’’ au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar. ‘’Que ces gens sachent qu’aucune intimidation ne peut arrêter cette volonté unanime de Pastef’’, avertit Bassirou Diouf.

Lui et ses camarades invitent, à cet effet, les militants et sympathisants à continuer de faire focus sur 2024, pour ‘’élire le président Sonko, dès le premier tour de l’élection présidentielle 2024’’. Ils les invitent également à se mobiliser pour la marche prévue le 25 mai prochain. ‘’Ensemble, nous condamnons les dérives du président Macky Sall et nous nous dresserons contre la troisième candidature illégale et illégitime qu’il veut forcer’’, appelle le coordonnateur.

BABACAR SY SEYE