Après l’indignation qui a suivi l’arrestation sur les lieux de son travail du n°2 de Pastef/Les patriotes, ses collègues syndicalistes annoncent des journées de présence passive la semaine prochaine et des grèves totales dans un mois.

Le Syndicat autonome des agents des impôts et des domaines (SAID) tape du poing sur la table. Ceci, après l’arrestation d’un de ses membres, Bassirou Diomaye Faye. Hier, ces agents de l’Administration fiscale ont tenu une assemblée générale extraordinaire. Occasion saisie par le Bureau exécutif national pour annoncer le dépôt d'un préavis de grève et le port de brassards rouges aujourd’hui et demain.

Bassirou Diomaye Faye a été arrêté vendredi, devant les locaux de la Direction générale des impôts et des domaines, après la publication d’un texte critique à l’endroit de certains magistrats. Présenté hier au procureur et au juge du deuxième cabinet, il a été placé sous mandat de dépôt et inculpé pour ‘’diffamation, outrage à magistrat dans l’exercice de ses fonctions et actes de nature à compromettre la paix publique’’.

Président du Mouvement national des cadres patriotes de Pastef, l’inspecteur des impôts est le n°2 de la formation politique du leader de l’opposition Ousmane Sonko.

Vendredi dernier, les syndicalistes dénonçaient des ‘’agissements irrespectueux et dégradants commis de manière répétitive et désormais rapprochée’’ contre des agents de l’administration au sein de leur lieu de travail. Ceci, après que deux individus en civil, se présentant comme des agents de police, ont été remarqués dans les couloirs de la Direction des impôts et douanes.

‘’Ainsi, après l'arrestation de Birame Souleye Diop dans les locaux de l'Administration fiscale en 2021 suivie de celle du camarade Waly Diouf Bodiang en mars 2023, ces deux individus et leurs commanditaires ont fini de poser un acte d'une extrême gravité à l'égard de tout le personnel de l'Administration fiscale, ainsi qu'à l'honorabilité de leurs missions au service de l'Etat’’, précisait leur communiqué annonçant l’engagement de tous les moyens de lutte syndicale.

Journées de présence passive les 28 avril et 2 mai 2023, grèves totales les 22, 23, 24 et les 14, 15, 16 juin 2023

Après leur AG d’hier, le BEN du Syndicat des agents des impôts et des domaines a mis en place un plan d’action pour ‘’préserver le respect et la dignité des agents des impôts et des domaines ainsi que de leurs locaux professionnels’’. Saluant l'engagement et la détermination dont ont fait montre les collègues de par leur présence et leurs prises de parole apportant soutien et réconfort, le bureau exécutif a décidé d’opérer des journées de présence passive les 28 avril et 2 mai 2023. La stratégie de lutte syndicale ne s’arrête pas là.

En effet, pour obtenir la libération de leur camarade, le Bureau exécutif national annonce également des grèves totales les 22, 23, 24 mai prochain, de même que les 14, 15, 16 juin 2023. Des lendemains difficiles en perspective pour l’Administration fiscale.

Malgré tout, cette arrestation, à l’image des auteurs cités par le syndicat, garde un fort relent politique.

En effet, les trois concernés sont des personnalités centrales du parti politique le plus radical de l’opposition.

Lamine Diouf