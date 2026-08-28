Arrivé au Real Madrid pour près de 140 millions d’euros, Yan Diomandé devait incarner l’un des grands paris du nouveau projet madrilène. Pourtant, après seulement quelques journées passées dans la capitale espagnole, l’Ivoirien se retrouve déjà confronté à une réalité beaucoup moins flatteuse.

«Je n’ai rien demandé à personne. Je suis arrivé sans rien demander à personne, en analysant bien l’effectif et en sachant clairement ce que j’aimerais voir se produire». Voici ce que déclarait récemment José Mourinho dans une interview accordée à l’émission El Chiringuito.

Une sortie médiatique qui n’avait pas manqué de faire réagir, notamment après le recrutement de Yan Diomandé pour 140 M€ (bonus inclus). Oui mais voilà, après deux journées de Liga, l’ailier supersonique - devenu la recrue la plus chère de l’histoire du Real Madrid - commence certainement à comprendre les dessous de cette déclaration.

En effet, malgré un prix d’achat XXL et un potentiel évident, celui qui sortait d’une petite saison en Bundesliga avec le RB Leipzig (13 buts, 10 passes décisives en 36 matches) doit, pour l’heure, ronger son frein. Mercredi soir, lors de la victoire éclatante des Merengues contre la Real Sociedad (4-1), Diomandé a ainsi une nouvelle fois débuté sur le banc et n’est entré qu’à la 83e minute. Satisfait après la victoire inaugurale des siens contre l’Espanyol Barcelone, José Mourinho avait décidé de reconduire un onze qui lui donne actuellement davantage de garanties, avec notamment un Jude Bellingham en pleine forme et un Arda Güler de plus en plus important dans l’animation offensive.

Diomandé incompatible au système Mourinho ?

Résultat ? Après deux journées, le natif d’Abidjan n’a disputé que 32 petites minutes de jeu. Et plus qu’un faible temps de jeu à l’heure où nous écrivons ces lignes, c’est surtout l’animation tactique proposée par le Special One qui pourrait obscurcir un peu plus l’avenir de Diomandé dans la capitale espagnole. «Pour l’instant, il ne peut pas entrer dans le onze. Il ne peut pas entrer en premier car, s’il met Diomande, c’est pour jouer beaucoup plus verticalement.

Mais alors, qui va alimenter l’équipe en ballons ? Qui va servir les attaquants ? Si Diomande est titulaire aujourd’hui, Bellingham devra reculer de 15 mètres. En l’absence de Güler, il n’y aurait aucun soutien au milieu de terrain et on perdrait alors Bellingham à ce poste», a d’ailleurs constaté le journaliste de la Cadena Ser et de As, Tomás Roncero.

Confronté à la complémentarité actuelle entre Güler et Bellingham mais plus globalement à une féroce concurrence sur le front de l’attaque madrilène, Diomandé va désormais devoir se battre et profiter de chaque opportunité pour rendre son intégration incontournable. Un défi de taille pour un joueur capable de changer le cours d’une rencontre, qui plus est lorsqu’il entre face à une défense fatiguée.

Une mission qui s’annonce, malgré tout, plus que complexe et qui suscite de vives inquiétudes outre-Pyrénées : «je pense sincèrement que Diomande est très bon, mais il va devoir passer beaucoup de temps sur le banc, car je ne vois pas vraiment comment il pourrait être titularisé», ajoutait, à ce titre, Roncero. Aujourd’hui, le plus inquiétant pour l’international ivoirien n’est finalement peut-être pas son statut de remplaçant mais bien qu’on peine encore à identifier une place naturelle pour lui dans le meilleur onze de Mourinho.

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