Le vol spécial Air Sénégal, transportant les Lions du Sénégal, en provenance du Qatar, a atterri ce mardi soir à l’aéroport de Yoff. Interrogé par les journalistes, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor, n’a pas manqué d’exprimer ses regrets concernant le parcours du Sénégal, éliminé dimanche en huitièmes de finale, 3-0, par l’Angleterre.

‘’Malheureux de rentrer si tôt, a-t-il dit. L’envie et la volonté de l’ensemble de la délégation étaient de rester un peu plus longtemps au Qatar. Malheureusement, cela n’a pas été le cas, parce que lors de notre dernier match en huitièmes, la marche anglaise était un peu haute. Nous sommes désolés pour les Sénégalais. Nous aurions aimé offrir d’autres moments de joie et de partage en 2022, mais je pense que ce n’est que partie remise’’.

Il retient que ‘’nous avons, en dépit des contraintes et difficultés en début de compétition, fait une bonne Coupe du monde’’, en faisant partie des deux équipes africaines, avec le Maroc, à sortir de la phase de poules.

Selon lui, cela constitue une ‘’progression’’ par rapport au Mondial-2018, où le Sénégal a été éliminé, pour cumul de cartons, dès le premier tour. ‘’Mais nous sommes tellement exigeants maintenant par rapport à nous-mêmes que nous pensons que nous aurions pu faire plus’’, a-t-il souligné, indiquant qu’ils ‘’vont tirer les leçons’’ pour que ‘’dès demain on se remette sur les chantiers’’ de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (Can) prévue en Côte d’Ivoire à partir de janvier 2024. L’objectif est de conserver le trophée acquis le 6 février dernier au Cameroun, a-t-il fixé. Il s’agira aussi de ‘’travailler à renforcer cette équipe’’ pour ‘’titiller les meilleurs’’ et atteindre le top 8 ou le top 4 du niveau mondial’’.