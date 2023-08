Autopont Camberène  

L’ouverture à la circulation de toutes les bretelles ceinturant l’autopont de Cambérène a été présidée, hier, par le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Mansour Faye a invité les riverains à un bon entretien de ce joyau qui a coûté des milliards. ‘’C’est un ouvrage majestueux. Nous avons vécu avec ceux réalisés au niveau de l’autopont de Yoff, cité Keur Gorgui, etc. Le constat est que la préservation de ces aménagements pose beaucoup de difficultés.

Alors qu’ils peuvent impacter positivement sur le cadre de vie. Donc, il est important pour nous, par rapport à la préservation de ces aménagements, qu’une convention puisse être signée entre l’Ageroute et les différentes communes, mais surtout l’implication des autorités territoriales, pour un entretien et un maintien de cet aménagement urbain. Il est important de mettre l’accent sur cette question pour savoir comment les préserver et les gérer. Comment les populations peuvent l’utiliser de telle sorte qu’il y aura une symbiose entre les différents acteurs qui l’utilisent. Il faut qu’ensemble, on puisse tenir à bien cet outil pour une bonne exploitation de la population. Il faut l’implication de tout le monde. Je vais organiser une rencontre dans ce sens.

Dans le cadre de ce programme, il y a 23 autoponts à l’échelle national’’, a souligné le ministre. L’autopont de Cambérène est principalement composé d’un passage supérieur de linéaire de 416 m en 2 x 2 voies, une hauteur de 5,5 m, un linéaire de raccordement de 410 m, des aires aménagées pour une surface de 7 800 m2. Il y a aussi la reprise de l’assainissement dans la zone du projet, des trottoirs pavés de largeur minimale de 2 m. Les travaux avaient démarré en janvier 2022, pour un délai d’exécution de 18 mois.