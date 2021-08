Le docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye ne veut pas que la population baisse les bras, avec l’annonce de la baisse des cas de Covid-19. Hier, la directrice générale de la Santé a lancé un appel pour le renforcement du respect des mesures barrières. Selon le Dr Ngom Ndiaye, les statistiques montrent une courbe descendante. Mais, prévient-elle, nous sommes en pandémie. ‘’Nous surveillons ce qui se passe sur le plan mondial, grâce à l’Organisation mondiale de la santé.

Nous suivons la situation au niveau de toute l’Afrique et particulièrement au niveau de l’Afrique de l’Ouest. Actuellement, au Sénégal, nous avons 100 nouveaux cas. Cela veut dire que nous avons encore des cas’’, fait-elle savoir. Parmi ces 100 cas, il y a eu 88 cas communautaires. ‘’Donc, la transmission est encore très locale. Parmi ces cas communautaires, nous avons 33 issus des voyageurs sortants. Cela veut dire que la transmission est plus que locale, parce que les voyageurs sortent de la communauté. Le taux de positivité est à 1,8 %. Nous avons, malgré cette baisse relative, 49 cas graves et 11 nouveaux décès’’, avertit-elle.

A son avis, les autres urgences qu’on appelle évènement de santé publique de portée internationale, continuent à être surveillées drastiquement dans le pays. Cela, conformément aux règles sanitaires internationales. ‘’Nous avons toujours Ebola en Côte d’Ivoire, la fièvre de Marburg en Guinée, la poliomyélite au Sénégal et en Gambie. D’où l’importance d’accentuer l’hygiène collective et individuelle et tous les autres gestes barrières’’, conseille le docteur Marie Kermesse Ngom Ndiaye.

VIVIANE DIATT