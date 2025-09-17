La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a annoncé son adhésion officielle à l’Alliance mondiale contre la faim et la pauvreté, une initiative portée par la présidence brésilienne du G20. L’objectif de cette coalition internationale est ambitieux : éradiquer la faim et la pauvreté (ODD 1 et 2) et réduire les inégalités (ODD 10) en accompagnant les pays à faible revenu. En rejoignant les 197 membres de l’Alliance – dont 102 pays, 29 organisations internationales, 14 institutions financières et 52 fondations – la BOAD entend renforcer son action en faveur de la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest.

L’adhésion, officialisée en août 2025, ouvre la voie à de nouvelles synergies internationales et à l’accès à des mécanismes de soutien spécialisés. L’intégration de la banque s’articule autour de deux axes stratégiques, dont le financement. La BOAD mettra en avant ses objectifs de financement de projets axés sur la sécurité alimentaire dans la sous-région, contribuant à l’effort mondial contre la pauvreté. Elle mettra également en avant le partage de connaissances.

En effet, forte de plus de 50 ans d’expérience au service des États membres de l’UEMOA, l’institution apportera son expertise et bénéficiera en retour des pratiques et innovations d’un vaste réseau de partenaires internationaux. Selon la BOAD dans une note reçue à ‘’EnQuête’’, cette collaboration renforcée permettra d’accélérer la mise en œuvre de programmes à fort impact, grâce aux instruments politiques et au soutien financier mobilisés par l’Alliance. Elle s’inscrit dans la continuité des actions de la banque pour soutenir un développement durable, inclusif et résilient en Afrique de l’Ouest.