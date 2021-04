Le tirage au sort de la Coupe nationale 2020-2021 a été effectué mardi par la Commission des compétitions de la Fédération sénégalaise de basket-ball. L’AS Douanes (hommes) et l’ASC Ville de Dakar (dames) remettent leur titre en jeu.

Cinq rencontres de Coupe du Sénégal ont été programmées ce week-end, dont trois à Dakar. La compétition démarre dès demain vendredi au stadium Marius Ndiaye. En match inaugural de ce trophée tant convoité, le public assistera au premier tour des préliminaires garçons et filles à Dakar, et aux 16es de finale des hommes à Kaolack et à Tambacounda. L’unique match des préliminaires chez les dames opposera Flyinstar Academy au Sicap basket club (Sibac), deux équipes évoluant en 2e division. Le vainqueur de ce match se qualifie d’office en 8es de finale où il retrouvera l’Asfo.

Pour le tournoi masculin, les matchs USCT PAD-AS Police, Dbaloc-US PA ouvrent le bal vendredi. Dimanche, Kaolack basket club reçoit sur son parquet Lac Atlantique pour le premier 16e de finale, alors que Kolda basket club se déplace à Tambacounda pour en découdre avec Tamba Sports. Les champions en titre, ASC Ville de Dakar, et AS Douanes, très en vue cette saison, restent les favoris de cette compétition.

Les autres affiches de ces 8es de finale sont aussi connues. Elles seront programmées dans les semaines à venir.

Tirage Coupe du Sénégal (Dames) 1er tour préliminaire Flyinstar-SIBAC 8es de finale Vqr (Flyinstar-Sibac) - Asfo Duc-Bopp Uspa-Iseg Sports Jaraaf-UGB Kaolack BC-ASC Ville de Dakar Dbaloc-CEMT Zig US EPT-SLBC JA-Saltigué Tirage Coupe du Sénégal 1er tour préliminaire Dbaloc-US PA Port BC-Police 2e tour préliminaire Mermoz-Saltigué Teungeth BC-ASC Thiès Vqr Port BC-Police - Flying stars Iseg Sports - Vqr Dbaloc-US PA Tamba BC-Kolda Kaolack BC-Lac Atlantique US Rail-Sibac Asfa-ASCC Bopp