Les demi-finales de la Coupe du maire de Dakar se sont jouées samedi dernier, au stadium Marius Ndiaye. Le Dakar université club (Duc) et l’ASC ville de Dakar ont validé leur ticket pour la finale, après leurs succès sur l’Iseg Sports et l’Association sportive des Fonctionnaires (Asfo).

L’opposition entre le Duc et l’Iseg a répondu à toutes les attentes, samedi dernier, au stadium Marius Ndiaye. La rencontre fut âprement disputée et a tenu en haleine le public qui s’est déplacé. C’est au bout du suspense que le Dakar université club a décroché sa qualification, en s’imposant sur le fil, 56-52.

Le premier quart-temps était à l’avantage du Duc (18-13). La bande à Julie Dacosta maintient le cap dans le deuxième acte et part à la pause avec une avance de 9 points (31-22). A la reprise, une équipe conquérante de l’Iseg rattrape son retard, grâce à une bonne pression tout-terrain et revient à 5 points, à la fin du troisième quart-temps (40-35).

Dans le dernier acte, l’Iseg est tout proche de créer le hold-up ; Ndèye Khadidiatou Dieng et ses coéquipières reviennent à une longueur. Mais l’expérience des Duchesses a eu raison de la fougue des Etudiantes de l’Iseg.

Vainqueur de l’édition précédente, le Duc, porté par l’internationale malienne Khadidiatou Maiga en grande forme, tient le bon bout, aidé par les pertes de balle répétitives de l’équipe adverse. Les joueuses d’El Hadj Diop s'imposent sur le score de 56-52. Elles vont défendre leur titre contre l’ASC Ville de Dakar en finale de la Coupe du maire.

Réagissant à la victoire de son équipe, le coach a loué les qualités des joueuses et a promis de rectifier les erreurs notées : ‘’C’est un match de coupe. L’essentiel était de gagner et on l’a fait. Maintenant, on va se donner les moyens de gagner la finale’’, a-t-il soutenu.

L’adversaire du Duc en finale, l’ASC ville de Dakar, a joué une demi-finale plus facile contre l’Asfo, plus tôt dans l’après-midi. L’équipe de la municipalité de Dakar a dominé son adversaire durant les 40 minutes. Dès l’entame du match, le Ville de Dakar a affiché ses ambitions et a gagné le premier quart-temps (14-27). Le deuxième quart-temps sera semblable au premier, malgré les bonnes réactions de Ndèye Coumba Ndao et Diarry Pam, l'ASC ville de Dakar est restée en tête (30-40).

Au retour des vestiaires, Couna Ndao creuse l’écart grâce à ses tirs primés, aidée par Adama Coulibaly qui domine le jeu intérieur. L’Asfo est larguée à 20 points d’écart, au début du dernier quart-temps. Une avance que les filles du coach Ousmane Diallo vont aggraver, donnant la victoire à l’ASC Ville de Dakar qui s’impose sans problème (55-82).

L’équipe de la municipalité jouera donc la finale de la coupe dédiée à sa marraine contre le Duc. Une finale qui promet, au vu de la qualité des deux formations.

SOKHNA ANTA NDIAYE