L’équipe masculine du Sénégal de basket joue, ce soir (18 h) au Dakar Aréna, contre celle de l’Egypte, en match comptant pour la première journée de la 2e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2023.

La 2e fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde masculine 2023 de basket démarre, cet après-midi, au Dakar Aréna. L’équipe du Sénégal entre en lice, à 18 h, contre celle de l’Egypte. Les deux équipes visent les trois premières places qualificatives au second et dernier tour des éliminatoires de la zone Afrique. En plus de la qualification, les Lions veulent le fauteuil de leader de la poule B, où on retrouve le Kenya et la RD Congo.

Pour cela, les hommes du coach adjoint Mamadou Guèye ‘’Pabi’’ visent ‘’trois victoires’’ en autant de sorties. La réalisation de cet objectif commence par une bonne entrée en matière. La bande à Youssou Ndoye retrouve les Pharaons, cinq ans après leur dernière confrontation. C’était au stadium Marius Ndiaye, lors de la phase de poules de l’Afrobasket-2017, où le Sénégal s’était imposé par 87 à 52.

Entretemps, l’équipe sénégalaise a changé, avec l’arrivée de plusieurs jeunes joueurs comme Branco Badio. Le nouveau sociétaire des Skyliners Frankfurt, en Bundesliga allemande, a fait bonne impression à l’Afrobasket-2021, au Rwanda. Même si l’effectif du Sénégal est amputé de plusieurs de ses cadres qui évoluent en NBA comme Gorgui Sy Dieng (meilleur marquer en 2021) ou en Euroleague dont Pierria Henry (meilleur passeur en 2021), le coach Pabi peut compter sur des éléments expérimentés comme Youssou Ndoye. Le joueur de 30 ans veut jouer pleinement sa partition en ‘’encourageant’’ ses coéquipiers et en ‘’aidant la sélection de toutes les manières possibles pour aller chercher les trois victoires, sans prendre aucun adversaire de haut. Le pivot d’Orléans Loiret Basket estime que le Sénégal a ‘’un groupe solide’’. Le staff technique ayant opté pour la continuité en convoquant les mêmes éléments ayant pris part à la dernière édition des championnats d’Afrique, à l’exception d’Amar Sylla et Khalifa Diop. De plus, les Lions pourront compter sur le soutien du public pour les pousser à la victoire.

Le Sénégal retrouve une équipe égyptienne en quête de renouveau. Les Pharaons ont perdu du terrain sur la scène continentale. Ayant terminé à la modeste 12e place (une victoire et trois défaites) à l’Afrobasket-2021, les Egyptiens ont entamé leur mue avec un nouveau coach. Il s’agit du Canadien Roy Rana qui va s’appuyer sur des cadres comme Anas Mahmoud. Le pivot du Zamalek de 26 ans se dit prêt, avec ses coéquipiers, à ‘’en découdre’’ avec n’importe quel adversaire de la poule B.

‘’Le Sénégal est l'une des meilleures équipes d'Afrique et j'aime bien avoir le rôle du challenger. Le chemin sera long et affronter une formation si expérimentée sera d'une grande valeur’’, s’est-il réjoui.

Avant la confrontation entre le Sénégal et l’Egypte, le Kenya va affronter la RD Congo, à 15 h.

Le Cameroun défie la Tunisie

La Tunisie, double championne d’Afrique en titre, est logée dans la poule D où elle est logiquement favorite. Les Aigles de Carthage vont essayer de s’assurer le contrôle de la tête du groupe, dès leur première sortie contre le Cameroun. Les Tunisiens ont d’ailleurs remporté les deux dernières rencontres contre les Camerounais, en éliminatoires du Mondial-2019. Mais les Lions indomptables ne vont pas pour autant se laisser griffer sans réagir. Classé dernier (16e) à l’Afrobasket-2021 (trois défaites d’affilée en poule), le Cameroun avait joué de malchance, car son effectif ayant été diminué à cause de cas positifs à la Covid-19.

Mais pour Benoît Mbala, qui faisait partie des joueurs testé positifs, les choses seront ‘’différentes’’, cette fois. ‘’Il y a quelques nouveaux joueurs et ils vont apporter une nouvelle énergie à l'équipe. Nous devons aussi nous montrer altruistes. Nous devons faire passer les besoins de la sélection avant les objectifs personnels’’, a assuré l’ailier fort des Lions indomptables.

L’autre affiche de la poule D mettra aux prises le Soudan du Sud au Rwanda, en lever de rideau (12h) du tournoi de Dakar.

Les trois meilleures équipes des groupes A, B, C et D se qualifieront au second tour des éliminatoires de la zone Afrique qui se déroulera en août 2022. Les deux meilleures sélections de chacun des deux groupes (E et F) et la meilleure troisième obtiendront les cinq billets pour représenter l’Afrique au Mondial-2023 co-organisé par l’Indonésie, le Japon et les Philippines.

Programme Vendredi 12h Soudan du Sud - Rwanda 15h Kenya - RD Congo 18h Sénégal - Egypte 21h Cameroun - Tunisie

LOUIS GEORGES DIATTA