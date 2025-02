L'annonce de l'échange entre les Lakers et les Mavericks autour de Luka Doncic et Anthony Davis a pris de court toute la NBA. Doncic évoluera désormais à Los Angeles, avec LeBron James, alors que Davis rejoint Dallas. Un trade pareil ne laisse personne insensible, ni sans de nombreuses interrogations.

Ouels sont les détails du trade?

Il a fallu se frotter très fort les yeux au réveil de ce côté de l'Atlantique pour ne pas croire à une mauvaise blague. "Shams Charania a été hacké ?" s'est demandé le champion olympique des Pacers Tyrese Haliburton.

"C'est le 1er avril non ?" s'est pour sa part interrogé le All-Star des Knicks Jalen Brunson. L'échange qui envoie Luka Doncic aux Lakers et Anthony Davis aux Mavericks est pourtant bien réel, un séisme à l'échelle du basket. Doncic prend donc la direction de Los Angeles en compagnie de l'Allemand Maxi Kleber, intérieur capable d'écarter le jeu, et de Markieff Morris, qui ne jouait presque plus depuis deux ans. En échange, Dallas récupère Anthony Davis, le jeune arrière Max Christie, titulaire depuis une vingtaine de matchs, et un premier tour de draft 2029 des Lakers. Le Jazz d'Utah est aussi impliqué pour permettre l'échange, avec Jalen Hood-Schifino (17e de la draft 2022) qui débarque de L.A. où il n'a jamais pu se montrer, et deux deuxièmes tours de draft 2025 (un des Clippers, un des Mavericks).

Cet échange de très grande envergure peut surprendre autant pour son caractère inattendu que pour sa structure. Anthony Davis est un très grand joueur, une vraie star de la ligue. Mais voir Luka Doncic être récupéré en ne lâchant qu'un seul premier tour de draft a de quoi faire lever quelques sourcils. Dernièrement, Mikal Bridges a coûté cinq premiers tours à New York, Rudy Gobert quatre à Minnesota, ou encore un James Harden bougon deux aux Clippers.

À-t-on déjà vu un transfert pareil dans l'histoire de la NBA ?

Historiquement, les échanges entre stars sont assez peu fréquents. Des trades peuvent intervenir pour des joueurs petit à petit sur le déclin, ou d'autres mécontents de leur situation. Mais rarement contre un joueur d'un calibre aussi proche et surtout aussi élevé. C'est simple : C'est tout simplement la première fois dans les annales de la NBA que deux joueurs sélectionnés dans un des trois meilleurs cinq de la saison précédente, les All-NBA Team, sont échangés l'un contre l'autre au coeur de l'exercice suivant.

Pour retrouver la trace d'un joueur comme Luka Doncic, dominant et encore au sommet de sa carrière à seulement 25 ans (il en aura 26 à la fin du mois), être au coeur d'un transfert, il faut remonter des décennies de basket US. En 1975, les Lakers, déjà eux, mettent la main sur Kareem Abdul-Jabbar, trois fois MVP à 28 ans et qui souhaite quitter Milwaukee pour vivre dans une ville où la communauté musulmane est plus importante Dix ans plus tôt, un autre pivot de légende, Wilt Chamberlain est envoyé par les San Francisco Warriors, en difficulté financière, aux Philadelphie 76ers à 28 ans et alors qu'il tourne aux moyennes stratosphériques de 38,9 points et 23,5 rebonds. Les Sixers avaient aussi récupéré Moses Malone en 1982, juste après être devenu MVP pour la deuxième fois de sa carrière à 27 ans, avant de décrocher son premier titre NBA dès sa première saison en Pennsylvanie.

Quelle mouche a piqué Dallas ?

Michael Jordan et Wilt Chamberlain. Voilà la liste des seuls joueurs à compter une meilleure moyenne de points marqués après 400 matches en carrière que Luka Doncic dans toute l'histoire de la NBA. Doncic, c'était l'image des Mavericks. Celui qui était arrivé grâce à un échange bien senti le soir de la draft 2018 quand d'autres franchises avaient encore des doutes à faire passer un jeune Européen aussi talentueux soit-il devait des joueurs sortis de NCAA. Celui arrivé quand l'ancienne gloire de Dallas, Dirk Nowitzki, était au crépuscule de sa carrière. Le trait d'union parfait vers la nouvelle ère de l'équipe texane en somme.

Depuis, le Slovène a été élu meilleur rookie en 2019, puis dans le meilleur cinq de la ligue les cinq saisons suivantes. Mais comment une superstar pareille peut passer en quelques mois d'un parcours surprenant jusqu'en finale avec l'étiquette de meilleur scoreur de la ligue à être bazardé ?

Car ce sont bien les Mavs qui ont été à l'origine de la manoeuvre ont assuré plusieurs sources comme ESPN ou The Athletic. Plusieurs motifs ont été avancées depuis l'annonce de ce trade. Le premier vient de la bouche du manager général Nico Harrison, l'homme à l'origine de l'ouragan. "Je crois que la défense fait gagner des titres"a t-il clamé sur ESPN. "Je crois que récupérer un pivot parmi les meilleurs défenseurs et meilleurs joueurs, qui a une philosophie défensive, nous donne une meilleure chance." Luka Doncic n'a jamais été le plus intéressé de ce côté du parquet, et avait ciblé par les Celtics lors de la dernière finale où son insuffisance dans ce secteur avait coûté cher.

Autre justification avancée par les insiders d'ESPN, celle de l'agacement des dirigeants de Dallas face à sonlaisser-aller quant à sa condition physique. Pas le plus affûté des arrières, Doncic est actuellement à l'infirmerie, blessé au mollet depuis Noël et absent lors de 27 des 49 premières rencontres de la saison. Les Mavericks attribueraient ces blessures à répétition en partie à son hygiène de vie. De quoi les faire douter sur leur leader, éligible qui plus est à une prolongation de contrat monumentale l'été prochain, à hauteur de 345 millions de dollars sur cinq ans.

Les Lakers sont-ils vraiment plus forts avec Doncic?

Avec les arguments évoqués cidessus, la réponse semble tomber sous le sens. Luka Doncic est un des joueurs les plus talentueux de la planète, un des plus spectaculaires aussi par sa créativité, capable d'inscrire plus de 70 points dans un match, comme de distribuer 20 passes décisives. Récupérer l'ancien joueur du Real Madrid est un boost pour n'importe quelle équipe en attaque. Reste à savoir tout d'abord dans quel état de forme il va débarquer à Los Angeles. Les Lakers auront ensuite d'autres équations à résoudre avec leur nouveau chef d'orchestre.

L'association entre Doncic et LeBron James, qu'il a déjà qualifié d'''idole", fait saliver. Voir sous le même maillot deux des ioueurs aux QI basket les plus élevés de l'histoire de ce jeu sonne comme une promesse d'actions d'exception et d'un niveau plancher plus que solide à la distribution. Répartir les responsabilités n'en restera pas moins un défi, alors que James comme Doncic sont avant tout efficaces ballon en main. Les deux hommes semblent en être capables, alors que le "King" a déjà brillé avec Dwyane Wade ou Kyrie Irving à ses côtés et que Doncic a pu compter sur ce même Irving pour emmener Dallas en finale la saison passée.

Le reste de l'effectif pose peut-être encore davantage question. Quid de l'utilisation d'Austin Reaves, troisième option des Lakers, mais lui aussi un arrière créateur ? Et surtout, sans Anthony Davis, comment Los Angeles va s'articuler dans la raquette. "AD" était une assurance tout risque de 25 points et 10 rebonds soir après soir, tout en jouant les cache-misères de luxe en défense. Avec une pointure comme Davis, les Angelinos ne possédaient que le 19e "rating défensif", le nombre de points concédés sur 100 possessions, sur 30 équipes. Ce chiffre devrait plonger sans lui. Les Lakers vont vraisemblablement se mettre à la poursuite d'un nouveau transfert au poste de pivot, totalement déplumé avec les joueurs de (fond de) rotation Jaxson Hayes, Christian Koloko et Trey Jamison comme seules options restantes.

Pourquoi ce transfert peut changer le visage de la NBA?

Si la réussite sportive de cet échange reste à être établie, l'ampleur de ce trade marquera à coup sûr la ligue quelque soit l'avenir des joueurs et franchises concernées. Pour les Lakers, en quête d'un 18e titre, obtenir Luka Doncic est déjà un cadeau tombé du ciel. Alors que LeBron James vit ses dernières années (mois ?) en NBA, lui adjoindre un coéquipier comme le Slovène est une arme de plus alors que Los Angeles plafonne parmi les bonnes équipes de la Conférence Ouest, pas les favoris. C'est aussi la perspective à moyen terme de pouvoir compter sur une star de premier ordre, une nécessité absolue dans la fabrique à paillettes que sont les Lakers, même quand le "King" prendra sa retraite. Des "Purple-and-Gold" qui se portent bien, sportivement comme d'un point d'un point de vue image et marketing, et c'est toute la ligue qui en bénéficie.

Bien plus proche dans le temps, cet échange portera une conséquence pour tous les joueurs NBA : personne n'est irremplaçable dans cette ligue. Derrière Victor Wembanyama à San Antonio et Nikola Jokic à Denver, dans la même veine que Shai Gilgeous-Alexander à Oklahoma City, Luka Doncic faisait office d'un des rares inamovibles. Le regard incrédule des joueurs des autres franchises NBA au moment où ils apprennent la nouvelle en dit long sur l'onde de choc. "On nous a dit Luka. J'ai répondu Luka ? Garza ?" a réagi la star des Suns Devin Booker, évoquant le troisième pivot de Minnesota comme premier Luka transférable dans son esprit. "Fou. C'est dingue. Dingue" n'en revenait pas Kevin Durant. "Bon sang, je n'aurais jamais pensé que Luka Doncic puisse être échangé. A son âge, en pleine saison... La NBA est un environnement sauvage. Si lui peut être échangé, alors tout le monde peut l'être."

Même les superstars ne sont plus à l'abri. Leurs privilèges, notamment celui d'être fréquemment parmi les rares joueurs au courant de grandes manoeuvres pareilles, n'ont pas existé cette fois. Ni Doncic, ni Davis, ni même LeBron lames n'étaient au courant de ce aui se tramait, et aui s'est réglé en auelques heures seulement. (Ce qui peut interpeller sur les offres dont Dallas aurait pu disposer si d'autres franchises avaient été au courant de la disponibilité de Luka Doncic.) Quelques heures plus tôt, Dallas communiquait encore pour fêter la "ournée nationale du Texas" avec Luka Doncic habillé facon cowboy sortant d'une voiture aux couleurs des Mavericks.

