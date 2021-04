Touché au genou avec l'équipe de Pologne lors de la dernière trêve internationale, l'attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski (32 ans, 6 matchs et 5 buts en LdC cette saison) ne se trouve pas sur la pelouse pour le quart de finale aller de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain ce mercredi.

Malgré une indisponibilité estimée à 4 semaines, l'international polonais avait encore l'espoir de disputer la manche retour contre les Parisiens, le 13 avril prochain.

Mais au micro de Sky Allemagne, le Bavarois a totalement écarté cette possibilité. "Un retour pour le match au Parc des Princes ? Non, non, c'est trop tôt. Quand je me sentirai bien, quand je serai sûr, je reviendrai", a fait savoir Lewandowski. Il s'agit bien évidemment d'une bonne nouvelle pour Paris.