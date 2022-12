Battu 3 à 0 par l'Angleterre, la Coupe du monde du Sénégal s'est arrêtée ce dimanche dans l'enceinte de l'Al Bayt Stadium. Beau Touré est revenu sur cette élimination et un peu sur les perspectives de l'équipe nationale.

Quels sont les enseignements, à la suite de ce match ?

Pour tout vous dire, aujourd'hui l'Angleterre était la meilleure équipe et mérite largement sa victoire. Sur tous les plans, en attaque, en défense et même dans la maîtrise du ballon, les Anglais ont réussi à prendre le dessus. Nous ne pouvions pas rivaliser. En de pareilles circonstances, il fallait peut-être attendre, refermer bien les espaces et repartir en contre-attaques ou exploiter au maximum tous les coups de pied arrêtés obtenus. Ça a été une erreur de partir à l'abordage de la sorte. Maintenant, il faut essayer de se relever au plus vite et tirer les enseignements de cette élimination.

Pourquoi Aliou Cissé a dénaturé son système au milieu ?

Disons que le coach aura peut-être un peu écouté son entourage pour ce match. Ce n’était pas le moment de dénaturer sa philosophie de jeu, surtout face à une équipe aussi forte et souvent dominatrice que l'Angleterre qui, du gardien au poste d'attaquant, ne fait quasiment preuve d'aucune faiblesse. Aujourd'hui, Aliou Cissé a joué avec deux milieux à vocation défensive accompagnés d'un dix en la personne d'Ilimane Ndiaye. Ce qui a fait le succès du sélectionneur jusqu'ici, c'était surtout son système défensif ; il l'a malheureusement troqué au plus mauvais moment. Car notre adversaire, encore une fois, était beaucoup plus fort, comme en témoigne le résultat final.

On peut dire que l'absence d'Idrissa Gana Guèye a été préjudiciable à l'équipe ?

On a vu aujourd'hui que Gana Guèye reste le vrai régulateur de ce milieu de terrain et de l'équipe d'une manière générale. Son absence nous a vraiment fait défaut. Il est précieux dans la récupération, notamment sur les seconds ballons. Pathé Ciss a un peu rempli ce rôle avec la suspension de Gana, même s'il est fautif sur le deuxième but, sa présence au milieu aura fait plus ou moins du bien. Je n'ai d'ailleurs pas compris son remplacement au retour des vestiaires.

Toujours est-il qu'avec IGG, on aurait pu avoir une autre rencontre beaucoup plus calculée de notre part, car le joueur d'Everton a l'expérience qu'il faut pour calmer tout le monde et donner le tempo à sa formation. Mais hélas, cette suspension l'empêche d'être présent, il a fallu faire sans lui et ça n’a pas trop marché.

Quelles sont les perspectives qui s'offrent à nous après cette élimination ?

Il faut insuffler du sang neuf à cette équipe. Elle est de plus en plus vieillissante. Certains sont là depuis une décennie maintenant. L'expérience des anciens est une bonne chose certes, mais il faut aussi une dose de jeunesse, car le football, c'est 90 minutes d'efforts permanents à chaque rencontre. Nous avons tout un vivier de jeunes joueurs ; il faut aller les chercher partout où ils se trouvent. Sadio Mané, Gana Guèye, Kalidou Koulibaly ou encore Youssouf Sabaly ne sont pas éternels. Pour assurer la relève, c'est dès à présent qu'il faut s'y mettre.

MAMADOU DIOP (STAGIAIRE)