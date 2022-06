Un partenariat entre Black Rock Sénégal et l'ambassade des États-Unis au Sénégal a permis la formation de douze jeunes aux métiers du cinéma. Chacun des bénéficiaires a pu produire un court-métrage.

Quelques canapés placés çà et là sur le gazon, des nattes à même le sol, le centre culturel Douta Seck a dû changer un peu son décor habituel pour accueillir un événement particulier. Il s’agit du visionnage de six des douze courts-métrages produits par de jeunes passionnés du 7e art.

En effet, une douzaine de courts-métrages a été réalisée par de jeunes cinéastes sénégalais, grâce à un partenariat entre l'ambassade des États-Unis au Sénégal et Black Rock Sénégal. "Durant une année, en profitant de la pause imposée un peu par la pandémie de la Covid-19, nous avons pu former douze jeunes épris de cinéma. Si nous sommes là aujourd'hui, dans ce magnifique cadre du centre culturel Douta Seck, c'est pour apprécier les productions de ces réalisateurs en herbe", commente Rose Cassis, Attachée culturelle de l'ambassade américaine à Dakar. Elle ajoute : "Ces jeunes nous ont tous gratifiés de magnifiques productions. De l'environnement à la politique, en passant par la bonne gouvernance et les droits humains, les thématiques abordées rivalisent de par leurs pertinences", s'enthousiasme la diplomate.

Comme le renseignent les organisateurs, les bénéficiaires sont issus des quatre coins du Sénégal. Ils sont venus de Dakar, Matam, Louga et Thiès, pour ne citer que ces régions.

En outre, Mme Cassis est revenue sur les liens particuliers entre le Sénégal et les USA. "Le Sénégal est, pour les États-Unis, un partenaire clé. Sur les plans économique, social et culturel bien sûr, nous entretenons depuis toujours des relations privilégiées avec ce pays", affirme Rose Cassis. Selon elle toujours, ce partenariat culturel ne va pas s'arrêter en si bon chemin. "D'autres ateliers verront le jour. Nous comptons organiser des séances pour les journalistes, les musiciens, le monde artistique et culturel d'une manière générale. C'est une façon de renforcer les liens entre nos deux pays", explique l'attachée culturelle.

Diaw Diop, PPS et Xuman, tous d'anciens boursiers de l'ambassade des États-Unis, ont offert un concert pour clôturer cette cérémonie en musique et en beauté.

MAMADOU DIOP (STAGIAIRE)