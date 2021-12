Hier, s’est déroulé le vote du budget 2022 du ministère de la Culture et de la Communication. Devant les députés, le ministre Abdoulaye Diop est revenu sur les objectifs des différents programmes définis à travers le budget 2022 de son département qui s’élève à 61 666 792 521 F CFA en autorisations d’engagement et à 29 062 525 802 F CFA en crédits de paiement.

Concernant le programme ‘’Promotion et valorisation des industries culturelles et créatives’’, il a déclaré que celui-ci vise à développer et mieux structurer l’économie de la culture, en vue d’améliorer la rentabilité de ce secteur pour renforcer sa contribution à la croissance et au développement durable du Sénégal. Au cours de la gestion 2022, le responsable de ce programme devra nécessairement planifier le rebond immédiat pour jeter les bases de la relance de l’activité culturelle axée sur la mise en relief de la dimension économique de la culture.

S’agissant du programme ‘’Développement et encadrement du secteur de la communication’’, le ministre dira que celui-ci a pour objectif de renforcer les missions de service public de média, de développer et valoriser le paysage médiatique à travers le renforcement du cadre juridique, le financement et la communication institutionnelle. Aussi, avec le passage de l’audiovisuel de l’analogie au numérique, ce programme contribuera à la mise en place d’un environnement compétitif et performant apte à contribuer à la croissance économique et à la création d’emplois durables.

Relativement au programme ‘’Promotion et valorisation du patrimoine culturel’’, Monsieur le Ministre a souligné qu’il a un double enjeu, car son objectif global est de contribuer à l’affirmation de notre identité culturelle’’, mais aussi à la promotion d’un développement local durable’’, en valorisant notre patrimoine culturel matériel et immatériel. Il développe, entre autres missions, l’inventaire des biens matériels et immatériels, leur classement, la réhabilitation des monuments et sites historiques, et l’acquisition des œuvres d’art pour le domaine privé artistique de l’Etat. Enfin, en ce qui concerne le programme ‘’Pilotage, coordination et gestion administrative’’, Abdoulaye Diop a rappelé que c’est un programme support, dont la mission consiste essentiellement à la planification des actions de développement, à leur mise en œuvre et à leur évaluation ; ce qui constitue une préoccupation majeure du ministère.

BABACAR SY SEYE