Le festival panafricain de séries, Dakar Séries, a débuté mardi au cinéma Pathé de Dakar. Une rencontre qui va réunir des acteurs des séries africaines.

Et c’est parti pour la première édition du festival Dakar Séries qui se tient du 3 au 6 mai 2023 ! Ce festival va mettre en compétition les séries du continent africain. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence des organisateurs du festival, des acteurs, mais aussi du public qui sont venus nombreux au cinéma Pathé.

Rokhaya Niang, une actrice qui a marqué de son empreinte le septième art, est la marraine de cette première édition. Elle se dit ravie de voir une telle initiative naître, car elle va permettre de réunir les acteurs audiovisuels du continent. ‘’Quand Séraphine et Issaka m’ont appelée pour venir les accompagner sur cette première édition de Dakar Séries, je me suis dit que c’est une bonne idée, car beaucoup de séries sont tournées au Sénégal et en Afrique. On a vraiment besoin d’un espace où les acteurs et les techniciens audiovisuels se retrouvent comme le Fespaco’’, apprécie la marraine d’honneur.

Pour Rokhaya Niang, ce festival est d’un double apport pour le Sénégal et pour l’Afrique en général. ‘’Sur le plan culturel, ce festival valorise le travail des acteurs de l’audiovisuel, mais cela permet d’avoir des échanges entre des acteurs de différents pays et à l’industrie culturelle du cinéma d’avancer. Sur le plan touristique, il y a des gens qui viennent visiter le Sénégal. Les gens attendaient ce festival. On a commencé par Dakar Séries et cela ne va pas tarder pour le festival de cinéma’’, détaille l’actrice principale de ‘’Madame Brouette’’.

Pour son collègue burkinabé Issaka Sawadogo, cette rencontre est une belle occasion pour que le continent africain s’affirme par ses créations et sa créativité. ‘’Plus que jamais, le Sénégal a donné le ton et toute l’Afrique doit prendre le rythme non seulement sur la productivité, mais aussi la qualité. Nous sommes dans un pays où la force de la jeunesse et de la créativité motive’’, dit l’acteur burkinabé.

Revenant sur le sens de ce festival, Issaka Sawadogo exhorte la jeunesse africaine à montrer ses talents par les productions audiovisuelles et permettre au continent africain de se hisser sur le plan mondial. ‘’Cette organisation est beaucoup plus qu’un tremplin pour prouver au monde entier de quoi le continent africain et ce qu’il est capable d’apporter à l’univers de la série et de l’audiovisuel. L’Afrique regorge énormément de talents. J’aimerais que la jeunesse arrête de douter de ses capacités et se projette dans l’avenir. Nous sommes tous des visionnaires, la vision n’est rien si on se contente de la constater sans rien faire. Nous nous sommes dit que ce festival, quoi qu’il arrive, avec ou sans nos moyens, nous devons le faire, nous avons le potentiel humain, les qualités, etc. Il faut que ce festival existe et que le monde entier le sache. Je peux dire aujourd’hui au monde entier que nous les Africains venons de créer par nos moyens le premier festival panafricain de séries sur le continent africain’’, lance M. Sawadogo.

Pour ce premier acte, c’est la série ‘’Wara’’, dont Issaka Sawadogo est l’acteur principal, qui a ouvert le bal avec la projection des deux premiers épisodes de la saison 2. Le programme des projections, des ateliers et des master class se poursuit à l’Institut français de Dakar du 3 au 6 mai, ainsi que la cérémonie de clôture.

NDEYE KHOUDIA DIENG (STAGIAIRE)