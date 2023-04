À la tête des armées depuis le 30 mars 2021, le général Cheikh Wade a officiellement fait ses adieux hier. Après une brillante carrière, le désormais ancien chef d’État-major général des armées passe les commandes au général Mbaye Cissé.

À pas mesurés, au rythme de la sonorité exécutée par un détachement du bataillon de la musique des forces armées marquant davantage la solennité et la tristesse du moment, le général Cheikh Wade a fait son tour d’au revoir aux armées, hier, au quartier Dial Diop. ‘’Je pars avec le sentiment du devoir pleinement accompli, avec la grande fierté d’avoir apporté ma contribution à la construction continue de notre belle et prestigieuse armée, dans le sillage de mes illustres prédécesseurs et chers grands anciens’’, a déclaré le Cemga sortant avec émotion.

Poursuivant, le prédécesseur du général Mbaye Cissé a manifesté sa reconnaissance envers les hommes et les femmes qui l’ont accompagné et soutenu tout le long de sa mission, parfois au péril de leur vie ou de leur intégrité physique. ‘’Je pars aussi rassuré par l’abnégation et le professionnalisme dont font preuve les valeureux Jambars déployés sur le territoire national ou en opération extérieure et qui perpétuent dans l’honneur et la discipline la pleine réputation de nos vaillantes forces armées’’, a-t-il ajouté.

Le général Cheikh Wade quitte ainsi le commandement des armées, après quarante ans d’un parcours riche et varié, fait de dures épreuves, mais surtout de faveurs exceptionnelles. Le ministre des Forces armées a salué ainsi leur collaboration, ‘’pour l’accomplissement de la mission de modernisation de notre armée et sa montée en puissance dans tous les domaines’’ que leur a confiée le président Macky Sall, Chef suprême des armées.

S’adressant au désormais ex-Cemga, le ministre des Forces armées Sidiki Kaba déclare : ‘’Vous avez traversé des moments épiques, perdu de braves et dignes compagnons d’armes et célébré de grandes victoires. Vous pouvez rendre grâce à Dieu. Vous pouvez partir en étant fier d’avoir porté si haut le flambeau et contribué de manière remarquable à perpétuer le legs des grands anciens qui ont posé les solides fondements et bâti la belle réputation des prestigieuses armées sénégalaises.’’

Le ministre a embrayé sur les réalisations du Cemga sortant qu’il s’est fait un plaisir de citer. Il s’agit des nouvelles constructions et rénovations couvrant des cantonnements et des infrastructures de formation, d'entraînement, des postes de commandement, des logements pour les différentes catégories et des établissements de santé dans toutes les zones militaires. Dans la même dynamique, il y a eu l’acquisition d’équipements de dernière génération, dont certains en cours d’acheminement. Il s’y ajoute, selon le ministre, que les capacités opérationnelles de toutes les unités sont aujourd’hui considérablement renforcées.

Sidiki Kaba d’ajouter que les mesures prises couvrent également la logistique dans toutes ses chaînes : ravitaillement, maintien en condition, évacuation sanitaire et transport, sans oublier les infrastructures de sport, de loisirs et de détente déjà installées ou prévues.

Succès de plusieurs opérations militaires

Saluant toujours le professionnalisme du général Cheikh Wade, le ministre des Forces armées a souligné qu’il a pu mener avec succès plusieurs opérations dans les façades sud et nord des zones militaires 5 et 6, parmi lesquelles l’opération ‘’Nord Bignona 2022’’, autorisant un rétablissement effectif sur les frontières et une présence très marquée en zone militaire n°4, à l’est du pays, dans le cadre du concept de déconcentration opérationnelle.

A l’en croire, ces actions décisives ont permis aux armées de garder l’initiative face aux bandes armées, de réduire des activités criminelles et de jeter les bases d’une ‘’solide’’ posture militaire face aux menaces extérieures protéiformes.

Sur un tout autre registre, selon les témoignages de M. Kaba, le général Wade a réussi à mettre en œuvre les hautes instructions du président Macky Sall, relatives à la revalorisation inédite de la condition militaire. ‘’Vos mesures prises à l’endroit des familles de militaires décédés en leur octroyant des maisons à la Comico et celles mettant des terrains viabilisés remis aux blessés en opération, de même que les actions quotidiennes discrètement menées au profit de cibles sociales vulnérables, rentrent toutes dans ce cadre’’, a déclaré le ministre.

Une brillante carrière

Selon les témoignages, le général Wade a rendu de très bons services. Sidiki Kaba chante ‘’la cohérence’’ de son ascension professionnelle’’, ainsi que la grande diversité de ses expériences, couvrant les domaines des opérations, de la logistique et de la gestion des ressources humaines qui l’ont successivement mené à différents postes de responsabilité, et surtout comme officier d’État-major à tous les échelons et de leader opérationnel aux niveaux tactique, opératif et stratégique.

En effet, le général de corps d’armée Cheikh Wade est, entre autres, titulaire d’un Diplôme universitaire scientifique (DUES II) de physique-chimie à l’université Mohamed V de Rabat, au Maroc, en 1985, d’un diplôme de management et d’administration publique à Accra, au Ghana, en 1999.

Pour ce qui est de sa formation militaire, il est un officier d’infanterie issue de l’Académie royale militaire de Meknès au Maroc (1983-1986). Il a suivi tous les stages correspondant aux différents niveaux hiérarchiques qu’il a eu à exercer. M. Wade est breveté de l’enseignement militaire supérieur au collège interarmées de Paris, en France, en 2006. Il est titulaire, entre autres, d’un Diplôme d’étude supérieure de défense, option stratégie et géopolitique.

Par rapport à son expérience professionnelle, l’ex-Cemga a occupé plusieurs fonctions à l’unité opérationnelle, en école ou en État-major au Sénégal comme à l’étranger. Il a notamment servi 15 ans au bataillon des commandos où il a occupé toutes les fonctions, de chef de section à chef de corps. Il a également été chef de la Division opération de l’État-major de l’armée de terre de 2006 à 2007, chef du centre de Plan de planification et de conduite des opérations de l’État-major général des armées, de 2007 à 2008.

Il a aussi été officier des opérations et plans pour le soutien à la Mission de l’Union africaine en Somalie de 2009 à 2012, chef de la Cellule commandement de la formation (CCF) de l’État-major général des armées de 2012 à 2013, commandant de la zone militaire n°5 de 2013 à 2015, après de nombreux séjours à tous les grades.

Il a également été sous-chef opérations à l’État-major général des armées (2015-2017), chef d’État-major de la Mission de la CEDEAO lors de l’opération ‘’Restore Democracy’’ en Gambie (2017), chef d’État-major de l’armée de terre (décembre 2017-décembre 2019), sous-chef d’État-major général des armées (janvier 2020-mars 2021), chef d’État-major général des armées (30 mars 2021- 9 avril 2023).

‘’Ces états de service qui illustrent une brillante carrière se lisent à travers ses nombreuses distinctions et les très hautes décorations nationales et étrangères, confirmant ainsi ses qualités éthiques et professionnelles’’, commente Me Sidiki Kaba.

En effet, le général Wade a reçu plusieurs distinctions nationales comme étrangères. Il a été décoré de la Croix de la valeur militaire avec deux citations : à l’Ordre des armées au Liberia en 1993 et à l’Ordre du corps, zone militaire Sud, en 1995 ; commandeur de l’Ordre national du Lion en 2014.

BABACAR SY SEYE