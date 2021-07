Gervinho ne songe pas arrêter sitôt son périple, avec les Eléphants. Le tout nouveau joueur de Trabzonspor, souhaite disputer la Can 2023 en Côte-d’Ivoire, avant tout éventuel arrêt, avec la sélection nationale. Dans un entretien exclusif accordé au journal ivoirien, SuperSport, l’international ivoirien, a fait des déclarations sur son futur.

Le natif d’Anyama, espère prendre part à la Can 2023 que va d’ailleurs abriter son pays, avant de tirer un trait sur la sélection. ‘’Il y a déjà deux compétitions qui arrivent. J’espère apporter mon expérience à l’équipe. Maintenant, pour la fin de ma carrière avec les Eléphants, je compte la faire après la CAN en Côte d’Ivoire. Je pense que ça sera une belle façon pour moi de quitter la sélection ivoirienne.

Cela n’arrive pas à tout le monde. J’espère que Dieu va continuer à me donner la santé jusqu’à 2023 pour atteindre mon objectif. Ça sera le bon moment pour arrêter ma carrière internationale’’, a laissé entendre le joueur de 34 ans. Yao Kouassi Gervais, a aussi souligné qu’il ne pensait même pas jouer jusqu’à 34 ans, et compte continuer par jouer au football tant qu’il aura la force.

‘’Je ne pensais même pas jouer jusqu’à cet âge-là. Être encore dans un top club à cet âge, c’est vraiment une fierté pour moi. On ne doit pas vite nous mettre au garage. Tant que Dieu me donnera la force, je vais continuer à jouer au football’’, a-t-il déclaré. Gervinho, souhaite gagner en 2023 la troisième Can de l’histoire de la sélection ivoirienne, avant de la quitter.